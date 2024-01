dinsdag 23 januari 2024 om 18:46

Joe Dombrowski staakt zoektocht naar nieuwe ploeg en zet punt achter carrière

De wielercarrière van Joe Dombrowski zit erop. De 32-jarige Amerikaan kon niet rekenen op een contractverlenging bij Astana Qazaqstan, ging vervolgens nog wel op zoek naar een nieuwe werkgever, maar dit heeft tot niets geleid.

Dombrowski was eind vorig jaar nog optimistisch over zijn verdere toekomst als profwielrenner, maar de klimmer heeft nu toch besloten om zijn fiets aan de spreekwoordelijke wilgen te hangen. Op X blikt hij nog eens uitgebreid terug op zijn carrière. “Ik prijs me – elf jaar en veertien grote rondes later – gelukkig dat ik deze ongelofelijke reis, mijn jongensdroom, heb mogen meemaken.”

“Als prof leef je dagelijks ontzettend gestructureerd, door middel van trainingsblokken, trainingsstages en wedstrijddagen. Ik bekijk dit eigenlijk nu pas vanuit een ander standpunt, en kan dus ook nu pas de woorden vinden om de context te schetsen.”

Dombrowski maakte ruim tien jaar geleden, in 2013, in dienst van Team Sky zijn debuut bij de profs. De coureur reed daarna nog voor Cannondale-Garmin, UAE Team Emirates en Astana Qazaqstan Team. Dombrowski stapte met zeer mooie adelbrieven over naar de profs: zo won hij in 2012 de Giro d’Italia voor beloften. Er werd hem een grote toekomst toegedicht als ronderenner, maar dat kwam er nooit helemaal uit.

Uniek perspectief

Toch kijkt Dombrowski zeer tevreden terug op zijn wielerloopbaan. “Ik had de eer om samen te koersen met enkele wielerlegendes. Maar er kwam zo veel meer bij kijken, waar ik helemaal geen rekening mee hield. Ik leerde hoe het is om te leven in een vreemd land en om in een andere taal te spreken. Ik heb vriendschappen gesloten met mensen van over de hele wereld. Fietsen gaf me een uniek perspectief. Ik kreeg een opleiding die ik voor geen goud had willen missen.”

Maar aan deze ‘opleiding’ komt nu dus een eind. “Ik heb het geluk dat ik in mijn tijd als wielrenner een aantal interesses heb ontwikkeld. Een carrière bouw je niet alleen uit. Er zijn veel mensen die ik daarom wil bedanken. Allereerst mijn familie, maar ook mijn vrienden. Mentors en coaches, die me in de juiste richting hebben gestuurd. En ik moet ook mijn voormalige teams en fans bedanken, die me tijdens mijn carrière hebben gevolgd. Dank aan iedereen die een rol heeft gespeeld in deze wilde reis.”