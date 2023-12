dinsdag 5 december 2023 om 18:18

Dombrowski geeft zoektocht naar nieuwe ploeg nog niet op: “Ik kan nog van waarde zijn”

Hangt de carrière van Joe Dombrowski aan een zijden draadje? Het is inmiddels december en de 32-jarige Amerikaan heeft nog altijd geen werkgever voor 2024. De klimmer heeft de hoop echter nog niet opgegeven. “Ik ben nog altijd gemotiveerd en kan nog steeds presteren op een hoog niveau”, citeert Cyclingnews.

In gesprek met de gerenommeerde wielerwebsite is Dombrowski nog steeds optimistisch over zijn verdere wielertoekomst, ook al zitten de meeste ploegen al vol voor 2024. De coureur kwam de voorbije twee seizoenen uit voor Astana Qazaqstan, maar kon niet rekenen op een verlenging van zijn aflopende contract en moest dus op zoek naar een nieuwe werkgever.

De zoektocht van Dombrowski heeft voorlopig nog niks opgeleverd. “Ik weet dat mijn opties nu beperkt zijn, zo laat op het jaar. Maar ik denk wel dat ik nog altijd iets kan laten zien in rittenkoersen en grote rondes. Ik hou nog steeds van koersen en ben gemotiveerd om mijn carriere nog verder te verlengen. Ik denk dat ik nog altijd op een hoog niveau kan presteren.”

“Het voorbije wielerseizoen was – om meerdere redenen – zeker niet geweldig, maar mijn waardes zijn nog altijd goed en ik heb op dat vlak zeker nog niet ingeleverd. Ik denk dat ik nog steeds kan jagen op een etappezege in een grote ronde, een kopman kan helpen bij het rijden van een klassement en als een soort mentor kan optreden voor de jongere renners binnen een ploeg.”

Mentorrol

Dombrowski stapte goed tien jaar geleden met zeer mooie adelbrieven over naar de profs, zo won hij in 2012 de Giro d’Italia voor beloften, en heeft in al zijn profjaren veel opgestoken. “Als ik terugkijk op de tijd dat ik nog een neoprof was… Ik besef nu hoeveel ik toen nog niet wist over de wielersport. Nu heb ik die ervaring wel, en ik zou dit graag willen delen met jonge renners.”