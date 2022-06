Jochem Kerckhaert loopt zware hersenschudding op bij val in Baloise Belgium Tour

Jochem Kerckhaert (BEAT Cycling) heeft een nachtje in het ziekenhuis moeten doorbrengen. De 21-jarige Nederlander kwam ten val in de openingsrit van de Baloise Belgium Tour en liep daarbij onder andere een zware hersenschudding op.

“Jochem Kerckhaert heeft een zware hersenschudding en flinke (schaaf)wonden overgehouden aan zijn val in de eerste etappe”, schrijft BEAT Cycling op zijn sociale media. “Hij heeft de nacht doorgebracht in het ziekenhuis van Ronse, waar hij in goede handen is. Spoedig herstel, Jochem!”

Voor Kerkhaert is het zijn eerste jaar bij BEAT. Vorig seizoen kwam hij nog uit voor clubteam WPGA. Eind 2020 haalde de klimmer de finale van de Zwift Academy, waarin een contract bij Alpecin-Fenix op het spel stond. De overwinning ging uiteindelijk naar Jay Vine, die momenteel nog altijd voor de Belgische profploeg rijdt.

🏥 Jochem Kerckhaert heeft een zware hersenschudding en flinke (schaaf)wonden overgehouden aan zijn val in de eerste etappe. Hij heeft de nacht doorgebracht in het ziekenhuis van Ronse, waar hij in goede handen is. 🙏 Spoedig herstel, Jochem!#BaloiseBelgiumTour 🇧🇪 pic.twitter.com/i5G1VOqeJr — BEAT Cycling Club (@beatcyclingclub) June 16, 2022