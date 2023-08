donderdag 31 augustus 2023 om 10:56

Jochem Kerckhaert komt ten val in Muur Classic Geraardsbergen, maar schade valt mee

Jochem Kerckhaert liet zich gisteren zien in de Muur Classic Geraardsbergen, maar de 22-jarige Nederlander viel letterlijk uit de wedstrijd. Even werd er gevreesd voor een gebroken pols, maar de schade valt al bij al nog mee voor Kerckhaert.

De voor BEAT Cycling Club uitkomende Kerckhaert reed donderdag een sterke wedstrijd in en rond Geraardsbergen en maakte ook deel uit van de eerste groep, maar moest door een valpartij de koers verlaten.

Kerckhaert is niet helemaal ongeschonden uit zijn valpartij gekomen, maar de jonge renner heeft gelukkig geen breuken opgelopen. “Pols in het gips voor Jochem Kerckhaert. Gelukkig niet gebroken! Het wegseizoen duurt nog zes weken, hopelijk zit er nog wat in het vat voor deze klepper”, laat zijn ploeg weten via social media.

🤕 Pols in het gips voor Jochem Kerckhaert. Gelukkig niet gebroken! Hij reed een sterke koers Muur Classic Geraardsbergen, maar kwam helaas ten val in de eerste groep. 🤞Het wegseizoen duurt nog 6 weken, hopelijk zit er nog wat in het vat voor deze klepper! pic.twitter.com/fuSzt0cxgd — BEAT Cycling Club (@beatcyclingclub) August 31, 2023

Kerckhaert won dit seizoen met de Somers Planontwikkeling BWW-Woensdrecht al een nationale wedstrijd en was ook onder meer elfde in de Midden-Brabant Poort Omloop (1.2) en negentiende op het Nederlands wegkampioenschap bij de profs.