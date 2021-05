João Rodrigues wint Volta ao Algarve na machtsgreep op Alto do Malhão

João Rodrigues heeft de Volta ao Algarve gewonnen. De Portugees van W52-FC Porto, die als nummer twee van het klassement aan de slotdag begon, wist op de zware Alto do Malhão genoeg tijd te pakken om Ethan Hayter uit de leiderstrui te rijden. Zelf werd Rodrigues tweede in de rituitslag, nipt achter Élie Gesbert.

Zeven kilometer voor het einde werd met Mauro Finetto de laatste vluchter ingerekend door de troepen van Deceuninck-Quick-Step. De Belgische ploeg hoopte Kasper Asgreen, die als derde aan de slotrit begon, nog naar de eindzege te loodsen. Door het werk van The Wolfpack was het aan de grote mannen om ten strijde te trekken op de Alto do Malhão (2,6 km aan 8,9%).

Op de klim was het Asgreen die de aanval vroeg opende. Hij kreeg João Rodrigues met zich mee en samen wisten zij klassementsleider Ethan Hayter op een gaatje te rijden. Rodrigues probeerde vervolgens, op vlak voor de vod van de laatste kilometer, solo verder te gaan. Rodrigues kreeg de aansluiting van ploeggenoot Amaro Antunes, die op kop ging rijden, en Élie Gesbert.

Door het werk van Antunes werd het gat met de groep-Hayter en Asgreen groter. Op de Alto do Malhão had ook de wind vrij spel, maar dat weerhield Rodrigues en Gesbert er niet van om door te rijden tot het einde. De Fransman griste de ritzege weg voor de neus van de Portugees, maar die had iets groters te vieren. Rodrigues, die voor de rit 12 seconden achterstand had, pakte namelijk een groot genoege voorsprong om de leiderstrui over te nemen van Hayter.