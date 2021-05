João Almeida: “Zesde plek in eindklassement is een erg goed resultaat”

Op een haar na miste João Almeida de vijfde plaats in de Giro d’Italia. In de afsluitende chrono kwam hij vijfhonderdsten van een seconde tekort om drie in plaats van twee plekken te stijgen in het eindklassement. Dat kon de pret na een ijzersterke slotweek echter niet drukken: “Ik ben blij dat ik opnieuw in de top-tien eindig.”

“Ondanks drie zware weken voelde ik me vrij goed en focuste ik me vandaag op een goede tijdrit. Ik ben content met deze uitslag, vooral op een vlak parcours als dit”, kijkt de Portugese rondehoop terug op de 30,3 kilometer lange slottijdrit, waarin hij als eerste van de klassementsrenners over de streep kwam. Hij moest 27 seconden toegeven op dagwinnaar Filippo Ganna, maar in het klassement wipte hij over Romain Bardet en Hugh Carthy. Een bekroning van een sterke laatste week, waaraan hij als nummer dertien in het klassement begon.

De vijfde plaats kwam er dankzij het spel met de honderdsten dus niet, maar de tevredenheid overheerst bij Almeida. “Een zesde plek in het eindklassement is een erg goed resultaat”, stelt Almeida op de site van Deceuninck-Quick-Step. “Ik ben blij dat ik opnieuw in de top-tien eindig. Het was een goede Giro d’Italia voor mij, een koers waarin ik veel leerde en zag dat ik verbeterd ben in het hooggebergte waar ik bij de echte klimmers kon blijven.”