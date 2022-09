João Almeida vierde op Sierra de la Pandera: “Ik had goede benen”

João Almeida kwam wat traag uit de startblokken in de Vuelta a España, maar lijkt nu toch naar zijn topvorm te groeien. De Portugees van UAE Emirates werd zaterdag namelijk keurig vierde in de bergrit naar de Sierra de la Pandera. In het klassement is hij ook bezig aan een (kleine) opmars.

Pre-order de nieuwe RIDE en betaal tijdelijk geen verzendkosten

Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Bestel hem hier

In de eerste week van de Vuelta had Almeida nog moeite om het tempo te volgen en moest hij behoorlijk veel tijd prijsgeven op zijn directe concurrenten voor het klassement. Binnen zijn ploeg gaat de meeste aandacht uit naar de piepjonge Juan Ayuso (de nummer vijf in het klassement), toch een van de revelaties van deze Ronde van Spanje. Zaterdag waren de rollen echter omgedraaid op de flanken van de Sierra de la Pandera.

Almeida kwam namelijk als vierde boven, op slechts negentien seconden van de eerste klassementsrenners Miguel Ángel López en Primož Roglič. In de algemene rangschikking is hij nu opgeklommen naar de zevende plaats, op 6m49s van leider Remco Evenepoel. “We reden echt volle bak van start tot finish”, blikt Almeida op de ploegsite terug op de rit van zaterdag. “In de finale had ik vervolgens goede benen, waardoor ik naar een mooi resultaat kon fietsen.”

De 24-jarige Portugees is dan ook niet bang voor de vijftiende etappe naar Sierra Nevada, de koninginnenrit van deze Vuelta. “Dat zal denk ik een cruciale dag worden. Ik heb dit jaar veel in Sierra Nevada getraind en ken de wegen er dus goed. Ik weet hoe zwaar het zal worden.”