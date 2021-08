João Almeida verslaat Diego Ulissi op lastige aankomst in Ronde van Polen

De lastige tweede etappe van de Ronde van Polen is gewonnen door João Almeida. De Portugese kopman van Deceuninck-Quick-Step was na ruim 200 kilometer als eerste aan de finish die bovenop een steile muur in Przemyśl lag. Hij klopte Diego Ulissi (UAE Emirates) in een spannende sprint. Phil Bauhaus, die maandag de openingsrit had gewonnen, stond zijn leiderstrui af aan Almeida.

Twee Nederlanders in de kopgroep

Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert) en Sebastian Langeveld (EF Education-Nippo) zorgden voor de Nederlandse afvaardiging in de kopgroep van de dag. Zij zaten van voren met Gabriel Cullaigh (Movistar), Nikita Stalnov (Astana-Premier Tech) en Patryk Stosz (Poolse selectie). Heel veel voorsprong kregen de vijf niet, want het verschil schommelde lange tijd tussen rond de anderhalve minuut à twee minuten.

Het zwaartepunt van de rit lag in de laatste 35 kilometer, met onder meer de Kalwaria Pacławska (2,2 km à 8,9%) en de klim naar Gruszowa. Daarna was het nog ruim twintig kilometer tot de steile slotklim, die in de laatste kilometer de 15% aantikte. Maar nog voor die finale begonnen was, wisten Ryan Mullen (Trek-Segafredo), Manuele Boaro (Astana-Premier Tech) en Lukas Pöstlberger (BORA-hansgrohe) de sprong te maken naar de kopgroep. Het achttal op kop kreeg meer dan drie minuten, wat voor Bahrain Victorious het teken was om te achtervolgen.

Lukas Pöstlberger houdt geen stand

De koplopers begonnen met 1.50 voorsprong aan de heuvelzone. Daar was het Pöstlberger die meteen wegreed van zijn medevluchters. Ondertussen haakte leider Phil Bauhaus al vroeg af in het peloton, waardoor we sowieso een nieuwe leider zouden krijgen. Op de top van Kalwaria Pacławska was het verschil tussen Pöstlberger en het peloton, dat alle andere vroege vluchters wist in te rekenen, een kleine 50 seconden. In het tussenstuk richting de Gruszowa-klim was het Biniam Ghirmay die namens Intermaché-Wanty-Gobert de oversteek wist te maken.

De Eritreër, sindskort nieuw bij de Belgische ploeg, ging op en over Pöstlberger. Vlak na de top van de Gruszowa wist de overgebleven elitegroep echter aan te sluiten bij Ghirmay, waardoor een flink peloton op weg ging naar de steile slotklim in Przemyśl. Meerdere renners probeerden nog weg te rijden en vooral Lotto Soudal was daarbij actief, maar dat lukte niet.

Spektakel op de slotklim

UAE Emirates nam de kop in de laatste kilometers om alles bij elkaar te houden, terwijl ook Lotto Soudal zich meldde op de voorposten. Het was Matej Mohoric die als eerste de klim opdraaide met Tim Wellens en Ghirmay in zijn wiel. De eerste aanval kwam echter van João Almeida, die meteen een gaatje sloeg en met minimale voorsprong aan de laatste kilometer begon.

De kleine Movistar-klimmer Diego Rubio ging nog in de tegenaanval, maar hij kwam maar niet bij de strijdende Almeida. Diego Ulissi was de volgende die het probeerde. Hij reed Michal Kwiatkowski uit zijn wiel en sloot aan bij Almeida. De twee gingen echter naar elkaar kijken, waardoor Mohoric leek terug te keren.

Almeida houdt Ulissi nipt af

Ulissi en Almeida gingen op tijd sprinten om de Sloveen af te houden, waarna het de Portugees was die Ulissi klopte in de strijd om de ritzege. Het is voor Almeida zijn eerste zege op WorldTour-niveau; eerder dit jaar werd hij wel al Portugees kampioen tijdrijden.

Mohoric kwam achter de twee kemphanen als derde over de meet. Daarachter was Kwiatkowski vierde op vier seconden, terwijl Mikkel Frølich Honoré voor een extra man van Deceuninck-Quick-Step in de top-5 zorgde. Dylan Teuns (negende) en Tim Wellens (tiende) eindigden nog in de top-10, maar verloren respectievelijk 12 en 16 seconden. De beste Nederlander was Pascal Eenkhoorn op een twintigste plaats.

Almeida slaat dubbelslag

In het algemeen klassement is Almeida ook de nummer één. De klimmer van Deceuninck-Quick-Step heeft vier seconden voorsprong op Mohoric en Ulissi. Kwiatkowski kijkt als nummer vier tegen een achterstand van elf seconden aan. Teuns is zesde op 22 seconden, Wellens volgt als tiende op 26 seconden van Almeida.