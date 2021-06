João Almeida twijfelt tussen Vuelta en Olympische Spelen

João Almeida weet nog niet hoe de rest van zijn seizoen er gaat uitzien. De Portugees twijfelt nog tussen deelname aan de Olympische Spelen en de Vuelta a España.

“We weten nog niet welk team naar de Olympische Spelen gaat. Daarop zal ik mijn kalender aanpassen. Als ik aanwezig ben in Tokio, ga ik niet naar de Vuelta. Ik zou zelf graag naar de Spelen gaan. Mensen in mijn omgeving hebben me verteld dat het een unieke ervaring is”, aldus de renner tegen de krant A Bola.

Vertrek bij Deceuninck-Quick-Step

Over zijn aanstaande vertrek bij Deceuninck-Quick-Step wil de nummer zes van de jongste Giro d’Italia niet veel kwijt. “Het is een feit dat ik niet verleng bij deze ploeg. Ik mag hier momenteel niets over zeggen, maar over een aantal maanden zal er wel meer bekend worden.”