João Almeida toont zich in waaierrit UAE Tour: “Elke seconde is belangrijk”

João Almeida mag zich een van de winnaars noemen van de openingsetappe van de UAE Tour. Samen met Tadej Pogačar en Adam Yates was hij een van de favorieten die in de goede waaier zat. Daarnaast pakte Almeida onderweg bonificatieseconden. “Ik wilde daarvoor gaan, want elke seconde is belangrijk”, reageert Almeida.

“Niemand had verwacht dat de etappe zo uit zou draaien”, zegt de Portugees van Deceuninck-Quick-Step. Een voorste waaier van 23 renners pakte meer dan acht minuten op de rest. Almeida was met vier ploeggenoten vertegenwoordigd van voren. “We zaten met vijf man op de juiste plek. Het is een wedstrijd van zeven dagen, met weinig beklimmingen en een korte tijdrit. Dan is elke seconde belangrijk.”

Almeida won onderweg een tussensprint, maar liet zich in de eindsprint (gewonnen door Mathieu van der Poel) verrassen. Daar verloor hij drie seconden op bijvoorbeeld Pogačar. Desondanks staat Almeida in het klassement na de eerste dag vierde op 7 seconden van Van der Poel. Daarmee is hij direct een van de favorieten voor de eindzege.

“Het winnen van de UAE Tour is niet makkelijk, maar veel klassementsrenners hebben nu een grote achterstand. Pogačar en Yates zijn duidelijk in goede vorm, want je hebt goede benen nodig om in de voorste waaier te komen. Wie van ons de beste tijdrit is in deze ronde? Dat gaan we morgen zien”, kijkt Almeida vooruit. De revelatie van de voorbije Giro d’Italia rijdt de tijdrit in de zwarte trui, als leider in het tussensprintklassement.