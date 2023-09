vrijdag 8 september 2023 om 19:32

Joao Almeida spreekt van ‘slechtste dag ooit op de fiets’: “Ploeg bleef in me geloven”

Joao Almeida staat nog altijd in de top-10 van de Vuelta, ondanks dat de Portugees vrijdag al op 90 kilometer van de finish moest lossen. Na afloop geeft de coureur van UAE Team Emirates aan dat hij wel moest blijven vechten voor het team. “Zij bleven geloven in mij.”

“Ik was ziek de afgelopen dagen”, doet hij zijn verhaal bij Eurosport. “Ik had pijn in mijn lichaam en was echt grieperig, maar ben blijven vechten. Het was echt mijn slechtste dag ooit op de fiets, maar deze dagen kenmerken je. Ik wilde het team niet teleurstellen.”

“Het doet me goed om te zien dat Ayuso en Soler nog altijd meedoen voor een goed algemeen klassement. Jumbo-Visma is gewoon veel te sterk in deze ronde. In de toekomst gaan we terugkomen om hier voor de zege te strijden. Dat gaan we zeker doen.”

In het klassement staat Almeida nu 8 minuten en 39 seconden achter op Sepp Kuss.