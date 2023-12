dinsdag 19 december 2023 om 16:06

Joao Almeida kiest voor alternatief programma in aanloop naar Tour de France

Het wielerseizoen 2024 staat voor João Almeida grotendeels in het teken van zijn debuut in de Tour de France, maar hoe ziet zijn verdere programma er eigenlijk uit? Maandag werd een en ander duidelijk tijdens de persconferentie van zijn ploeg UAE Emirates.

Almeida zal zijn seizoen volgens het Portugese Record op 10 februari beginnen met een wedstrijd in zijn thuisland Portugal: de Figueira Champions Classic. Daarna blijft hij in eigen land voor de Volta ao Algarve, maar vervolgens trekt hij naar Frankrijk voor de 82ste editie van Parijs-Nice. Afgelopen seizoen gaf hij nog de voorkeur aan Tirreno-Adriatico, maar in 2022 stond hij al eens aan het vertrek van de ‘Koers naar de Zon’.

Daarna zal Almeida zich klaarstomen voor de Ronde van Catalonië, een koers waar de Portugese klassementsrenner traditioneel aan de start verschijnt en ook al zeer goed wist te presteren. In de edities van 2022 en dit jaar werd hij derde in het eindklassement, bij zijn debuut in 2021 was hij zevende.

Na een Catalaans intermezzo maakt Almeida zich op voor twee nieuwe wedstrijden, met de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl. De 25-jarige coureur stond nog niet eerder aan de start van deze heuvelklassiekers. Almeida tekent ook acte de présence in de laatste klassieker van voorjaar: Luik-Bastenaken-Luik. Almeida reed twee jaar geleden al eens La Doyenne, maar kwam toen niet verder dan een 65ste plaats.

Ronde van Zwitserland

Almeida neemt na de heuvelklassiekers wat gas terug, om vervolgens rustig op te bouwen naar zijn allereerste Tour de France. De renner van UAE Emirates komt in de weken voor de Tour nog in actie tijdens de Ronde van Zwitserland. Deze prestigieuze rittenkoers stond ook nog niet eerder op zijn programma.

Hoe de rest van zijn wielerjaar eruit ziet, is nog onduidelijk, al zit Almeida wel met de dubbel Tour-Vuelta in zijn hoofd. En dat is geenszins een verrassing: de Ronde van Spanje start in 2024 namelijk in zijn thuisland Portugal.