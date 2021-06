João Almeida boekt eerste profzege op Portugees kampioenschap tijdrijden

João Almeida droeg in 2020 vijftien dagen het roze in de Giro d’Italia en reed al een hele ris mooie ereplaatsen bij elkaar, maar winnen deed hij nog niet. Daar is vanmiddag verandering in gekomen. De Portugees won het nationaal kampioenschap tijdrijden en boekte zo zijn eerste profzege.

