Jimmy Turgis (28) moet net als broer stoppen door hartproblemen maandag 10 februari 2020 om 13:22

Jimmy Turgis heeft door hartproblemen zijn wielercarrière moeten beëindigen. Bij de 28-jarige renner van B&B Hotels-Vital Concept is dezelfde hartafwijking geconstateerd als bij zijn jongere broer Tanguy, die nu ruim een jaar geleden zijn fiets noodgedwongen aan de wilgen hing.

“Afgelopen jaar ben ik uitgebreid onderzocht en deze winter opnieuw. De resultaten daarvan waren duidelijk en onmiskenbaar: ik moet stoppen met koersen”, vertelt Jimmy Turgis in een persbericht. “Dit afscheid komt vroeger dan verwacht, maar zowel mijn ploeg als ik zelf willen geen enkel risico nemen. Ik word omringd en ondersteund door een sterke familie, die hetzelfde meemaakte toen Tanguy zijn carrière moest beëindigen.”

Jérôme Pineau, teammanager bij B&B Hotels-Vital Concept spreekt alvast zijn steun uit voor zijn renner. “Dit is heel triest voor het hele team omdat Jimmy een echte teamspeler was. We zullen er voor hem zijn net als we sinds diens afscheid Tanguy bijstaan. Het enige goede is dat we erin geslaagd zijn het hartprobleem van Jimmy vast te stellen voordat er iets zou gebeuren. Het leven gaat verder en Jimmy is zich ervan bewust dat dit het belangrijkst is.”

Vijfde in Luik-Bastenaken-Luik U23

Turgis zette in zijn periode bij de beloften enkele goede resultaten neer, zoals een vijfde plaats in Luik-Bastenaken-Luik en een zestiende in Parijs-Roubaix. Het resulteerde in 2012 in een stage bij Cofidis. In 2014 tekende hij dan een contract bij Roubaix Lille Métropole, voordat hij drie jaar later het profcircuit inrolde met Cofidis. Bij die ploeg reed hij twee seizoenen, waarna hij naar Vital Concept-B&B Hotels verkaste. In 2017 reed hij met de Vuelta a España zijn enige grote ronde.