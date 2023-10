maandag 30 oktober 2023 om 08:31

Jhonatan Narváez verovert (met dank aan gevallen Richard Carapaz) goud op Pan-Amerikaanse Spelen

Jhonatan Narváez heeft de wegrit gewonnen op de Pan-Amerikaanse Spelen. De Ecuadoraan was na 157 kilometer de snelste van een elitegroepje van zeven. Eduardo Sepúlveda werd tweede, Eric Antonio Fagundez derde.

Nadat Walter Vargas een week eerder de tijdrittitel had gepakt, stond zondag de wegrit van de Pan-Amerikaanse Spelen op het programma. De renners kregen in Santiago, de hoofdstad van Chili, negenmaal een pittige ronde voorgeschoteld. De Mirador Vitacura (2,9 km aan 4,9%) was de scherprechter op het circuit.

Het peloton bestond bij de start al uit slechts 42 renners en dunde onderweg ook nog eens steeds verder uit. In de laatste ronde maakten nog zeven renners kans op de overwinning, onder wie twee Ecuadoranen: Richard Carapaz en dus INEOS Grenadiers-renner Jhonatan Narváez. Narváez was in de voorlaatste ronde alleen op pad geweest, maar zag zijn solo niet slagen.

Carapaz haalt ontsnapte Sepúlveda terug

Aan de voet van de laatste beklimming van de Mirador Vitacura was er een aanval van Sepúlveda. De Argentijn van Lotto Dstny had op de top een voorsprong van vijftien seconden van de achtervolgers, waar Carapaz tegen de grond was gegaan. De Ecuadoraan stond echter snel op, keerde terug bij groepje en begon toen vol op kop te rijden voor zijn landgenoot Narváez. Met succes, want op drie kilometer van de finish werd Sepúlveda weer tot de orde geroepen.

Narváez wist het werk van Carapaz vervolgens met verve af te maken in de sprint. Sepúlveda pakte nog wel het zilver, terwijl Eric Antonio Fagundez (Burgos-BH) met het brons naar huis ging. Carapaz eindigde enkele tellen later als zevende.

Lauren Stephens wint bij de vrouwen

De vrouwen reden hetzelfde rondje in Santiago zeven keer, goed voor een afstand van 119 kilometer. Hier eindigde de wedstrijd niet in een sprint, want Lauren Stephens kwam solo over de streep. Dat deed de Amerikaanse, die normaal uitkomt voor EF Education-TIBCO-SVB, met grote voorsprong. Miryam Maritza Nuñez uit Ecuador en Agua Marina Espínola uit Paraguay, de nummers twee en drie, eindigden op bijna anderhalve minuut. In de top-tien zagen we verder onder meer ook Arlenis Sierra (vijfde), Kristen Faulkner (zesde) en Paula Patiño (achtste).