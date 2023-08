Jhonatan Narváez loopt toch breuk op bij val op WK in Glasgow

Jhonatan Narváez kwam in de finale van het WK wielrennen ten val, maar leek met de schrik vrij te komen. Bij de eerste tests werden geen breuken vastgesteld. De 26-jarige renner onderging nadien echter nog meer onderzoeken en nu blijkt hij toch een breuk te hebben opgelopen aan het uiteinde van zijn scheenbeen. Dat laat de Ecuadoraanse wielerfederatie weten op sociale media.

Narváez was gedurende de wegrit van het WK de gehele dag attent. In gezelschap van grote favorieten als Mathieu van der Poel en Wout van Aert draaide de Ecuadoraan van INEOS Grenadiers goed mee. Op ruim veertig kilometer van de meet ging het echter mis. In een van de 48 bochten van het slotcircuit gleed hij onderuit. Door het gladde wegdek gleed Narváez door en kwam hij hard in het hekwerk terecht. Na zijn val bleef hij enige tijd op het asfalt liggen en werd al snel duidelijk dat het gedaan was voor de Ecuadoriaan.

Momenteel verblijft Narváez in Ecuador om te herstellen. De hersteltijd wordt geschat op drie à vier weken.

