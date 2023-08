WK 2023: Jhonatan Narváez eerste slachtoffer van regen in Glasgow

Waar aan het begin van de dag de renners geen last kregen van regen in Glasgow, hebben de weergoden in de finale andere plannen. De Ecuadoriaan Jhonatan Narváez reed de gehele dag vooraan, maar is het eerste slachtoffer van het gladde wegdek.

De Ecuadoraanse renner van INEOS Grenadiers was gedurende het WK in Glasgow de gehele dag attent. In gezelschap van grote favorieten als Mathieu van der Poel en Wout van Aert draaide Narváez goed mee. Op ruim veertig kilometer van de meet ging het echter mis. In een van de 48 bochten van het slotcircuit gleed hij onderuit.

Door het gladde wegdek gleed Narváez door en kwam hij hard in het hekwerk terecht. Na zijn val bleef hij enige tijd op het asfalt liggen en werd al snel duidelijk dat het gedaan was voor de Ecuadoriaan. Zijn val zal als een waarschuwing dienen voor de overige renners in Glasgow.