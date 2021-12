Jeugdwedstrijden tijdens Wereldbeker Hulst afgelast

Tijdens de Wereldbeker-manche in Hulst zullen er geen jeugdwedstrijden plaatsvinden. De aangescherpte corona-maatregelen in Nederland dwongen de organisatie daartoe. In Hulst was er weliswaar geen Wereldbeker-manche voor beloften en junioren, maar werd er voor die laatste categorie en de nieuwelingen wel een losse cross georganiseerd. Die zijn nu van de baan.

Dat meldt de organisatie aan WielerFlits. De Wereldbeker-cross voor de mannen en vrouwen gaat sowieso wél door, al zal dat – ook vanwege de coronarestricties – zonder publiek zijn. In Zeeuws-Vlaanderen komen zowel wereldkampioen Mathieu van der Poel, Belgisch kampioen Wout van Aert en Brits kampioen Tom Pidcock in actie. Bij de vrouwen zijn normaal gesproken ook toppers als Lucinda Brand, Marianne Vos en Denise Betsema aanwezig.

De beloften – zoals Pim Ronhaar en Thibau Nys, maar ook Puck Pieterse en Fem van Empel – rijden tijdens deze Wereldbeker met de elite mee, zoals voorzien. Alleen in Tábor, Namen (afgelopen zondag), Dendermonde (komende week), Flamanville en Hoogerheide zijn er losse Wereldbekers voor de beloften. De Vestingcross in Hulst staat op de kalender voor zondag 2 januari 2022.