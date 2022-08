Jetse Bol baalt van mislopen blauwe bollentrui: “Wist niet hoe ver het nog was”

Jetse Bol zat zaterdag mee met de vroege vlucht tijdens de tweede etappe van de Vuelta a España. In eigen land greep hij naast de bergtrui, die in de rit van Den Bosch naar Utrecht te pakken was op de Amerongse Berg. Wel werd Bol na afloop gehuldigd als meest strijdlustige renner.

De Nederlander had in de kopgroep van de dag het gezelschap van landgenoot Julius van den Berg (EF Education-EasyPost), Xabier Mikel Azparren (Euskaltel- Euskadi), Pau Miquel (Equipo Kern Pharma) en Thibault Guernalec (Arkéa-Samsic). “Er was een goede verstandhouding tussen de vluchters”, zegt Bol op de site van Burgos-BH, de Spaanse ploeg waar hij sinds augustus 2018 voor rijdt. “Maar in het peloton was het heel nerveus, waardoor onze voorsprong snel van vijf minuten naar één minuut slonk. Met nog 60 kilometer te gaan, werden we weer teruggepakt.”

“Maar we konden wel vechten voor de bergtrui”, vervolgt de 32-jarige renner. In dat gevecht moest Bol evenwel zijn meerdere erkennen in onder anderen Julius van den Berg. Die laatste kwam als eerste boven op de ‘Alto de Amerongse’, zoals de Amerongse Berg voor de gelegenheid werd genoemd. “Er was veel publiek, dus ik wist niet echt hoe ver het nog was. We hebben wel drie keer gesprint”, legt Bol uit. “Het is zonde dat het niet gelukt is.”