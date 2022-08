Jesús Herrada wint in Cistierna: “Wind was doorslaggevend voor vluchters”

Jesús Herrada heeft de zevende etappe van de Vuelta a España gewonnen vanuit de ontsnapping. De Spanjaard van Cofidis klopte Samuele Battistella en Fred Wright in de sprint. “Voor mij was het belangrijk om het juiste wiel te kiezen en dan mijn eigen snelheid uit te spelen.”

Herrada reed in de openingsfase van rit zeven weg met Battistella, Wright, Jimmy Janssens, Harry Sweeny en Omer Goldstein. Laatstgenoemde moest onderweg de rol lossen. De overgebleven vluchters kregen niet al te veel voorsprong van het peloton, maar kon toch knap standhouden. “Dat we een man verloren was een nadeel voor ons”, vertelde Herrada, die voor een nieuwe Spaanse overwinning zorgt, in het flashinterview.

‘We hadden nog wat overgehouden voor de finale. De wind stond daar ook in ons voordeel, wat uiteindelijk doorslaggevend was.” Het was toch bijzonder spannend voor de vluchters. Pas in de laatste kilometers werd het helemaal duidelijk dat zij voor de zege konden sprinten. “Het was niet altijd duidelijk wat onze precieze voorsprong was, we wisten dus niet of we konden voorblijven.”

In de sprint ging Wright van zeer ver aan, waarna Herrada uit het wiel van de Brit kon komen. “Voor mij was het belangrijk om het juiste wiel te kiezen en dan mijn eigen snelheid uit te spelen.” Herrada deed dat met succes en kon in de laatste meters ook nog de aanstormende Battistella afhouden.