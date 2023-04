Jesús Herrada verslaat Fransen Pinot en Peters in Tour du Doubs

De 37ste editie van de Tour du Doubs is gewonnen door Jesús Herrada. De Spanjaard bleek na een koers van net iets meer dan 200 kilometer de snelste in een sprint. Thibaut Pinot eindigde als tweede, Nans Peters werd derde.

Er werd vandaag niet alleen gekoerst in het zuiden van Nederland, maar ook in Frankrijk. Na de Classic Grand Besançon Doubs (gewonnen door Victor Lafay) en de Tour du Jura (winst voor Kévin Vauquelin) was het tijd voor de 37ste editie van de Tour du Doubs. Renners als Vauquelin, Thibaut Pinot, Guillaume Martin, Lenny Martinez, Steff Cras en Roger Adrià konden vandaag de degens kruisen op een bijzonder lastig parcours, met de nodige hoogtemeters en de lastige finish (een slotklim van ruim 6 kilometer aan 5,4%) naar camping Le Larmont in Pontarlier.

Omvangrijke kopgroep, met twee Belgen

Twaalf renners lieten zich niet afschrikken door het parcours en kozen al in een vroeg stadium het hazenpad. James Fouché (Bolton Equities Black Spoke), Clément Alleno en Ángel Madrazo (Burgos-BH), Joan Bou (Euskaltel-Euskadi), Aaron Van Poucke (Team Flanders-Baloise), Charlie Quarterman (Team Corratec), Dawit Yemane en Vinzent Dorn (Bike Aid), Andreas Stokbro (Leopard TOGT Pro Cycling), Nicolas Debeaumarché (St Michel-Mavic-Auber93), Andreas Goeman (Tarteletto-Isorex) en Viggo Moore (Israel-Premier Tech Academy) waren de namen.

Deze twaalf vluchters werkten goed samen en wisten zo een maximale voorsprong te vergaren van om en nabij de vijf minuten. In het peloton werd het tempo verzorgd door de mannen van Arkéa-Samsic, AG2R Citroën en Equipo Kern Pharma. Verder gebeurde er niet veel in de eerste koersuren. Voor het echte vuurwerk was het wachten op de slotklim, al probeerde mede-favoriet Vauquelin met nog vijftig kilometer te gaan nog wel de sprong te maken naar de kopgroep. Dit bleek echter een nodeloze inspanning en dus liet de beloftevolle Fransman zich al vrij snel weer inrekenen door het peloton.

Favorieten blijven bij elkaar, Herrada heeft de snelste benen

De kopgroep spatte op goed twintig kilometer van de finish volledig uiteen. Vijf renners bleven over aan kop van de koers, maar het peloton was inmiddels genaderd tot op minder dan een minuut. De laatste overlevers van de vroege vlucht werden aan het begin van de slotklim ingerekend. Vervolgens was het uitkijken naar een gevecht tussen de betere klimmers. Guillaume Martin gooide als eerste topper de knuppel in het hoenderhok, maar zijn aanval werd geneutraliseerd door zijn landgenoot Thibaut Pinot.

De beklimming bleek alleen niet lastig genoeg om het kaf ook echt van het koren te scheiden, en dus kregen we een sprint met een uitgedunde favorietengroep. De Spanjaard Jesús Herrada bleek daarin de snelste en troefde Pinot af, die net als zaterdag in de Tour du Jura op de tweede plek strandde. Nans Peters eindigde als derde.