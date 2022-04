Jesús Herrada: “Tijdens de verkenning wist ik al dat de slotklim me wel lag”

Jesús Herrada heeft in de Classic Grand Besançon Doubs laten zien dat hij het winnen nog niet is verleerd. Op de slotklim naar Montfaucon kon hij wegrijden bij de andere renners en zo zijn eerste overwinning in bijna een jaar binnenslepen.

Herrada was vol lof over het werk van zijn ploeg. “De hele ploeg deed het geweldig, vooral Axel Zingle die me goed plaatste voor de klim, zonder Rémi Rochas te vergeten. Daarna zette Ruben Fernandez een goed tempo aan het begin van de klim voordat Victor Lafay een grote demarrage plaatste. Uiteindelijk hoefde ik de wedstrijd alleen maar uit te rijden”, zei de Spaanse klimmer in gesprek met DirectVelo. “Ik ben de winnaar, maar het is een overwinning voor het hele team. We slaan zelfs een dubbelslag met Victor. Het is perfect, we hadden niet op meer kunnen hopen.”

In aanloop naar de koers had de Cofidis-renner al een goed gevoel over zijn kansen. “Donderdag, tijdens de training, hadden we de slotklim verkend en toen ik omhoog reed, wist ik meteen dat het me wel lag.”

‘Goed niveau komt er weer aan’

Voor de klimmer was het een welkom succes, nadat hij sinds het begin van het seizoen zich niet van zijn beste kant kon laten zien, ondanks een tweede plaats in de Gran Camiño. “Het seizoen begon niet erg goed. De eerste weken waren moeilijk. Ik kampte met het coronavirus en heb echt moeten vechten om weer op een goed niveau te komen. Het komt er weer aan en na deze zege kan ik al een betere balans opmaken voor het begin van het jaar”, zei hij tot slot. Na de Tour du Jura zaterdag, richt hij zich op de Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Romandië.