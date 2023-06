Jesus David Peña wint koninginnenrit in Slovenië na val van ploegmaat Zana

Jesus David Peña heeft de koninginnenrit in de Ronde van Slovenië gewonnen. De Colombiaan van Jayco-AlUla kwam in de afdaling plots in een winnende positie nadat leider én ploegmaat Filippo Zana ten val kwam. De Italiaanse kampioen werd wel tweede, voor Diego Ulissi, en is ook de nieuwe leider.

Eerbetoon aan Mäder

Na drie vlakke etappes in de Ronde van Slovenië, was het terrein vandaag voor het eerst op maat van de klimmers. Met twee keer de Kolovrat (10,1 kilometer aan 8.9%) – een klim die we nog kennen uit de Giro van vorig jaar – op het programma. Al werd het ook hier een etappe in mineur. De renners van Bahrain Victorious namen plaats op de eerste startrij en initieerden een minuut stilte, als eerbetoon aan hun in Zwitserland overleden ploegmaat Gino Mäder.

Ide Schelling, de winnaar van gisteren, vormde samen met Samuele Zoccarato (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), Xabier Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi) en Veljko Stojnić (Team Corratec-Selle Italia) de kopgroep van de dag. De Nederlander van BORA-hansgrohe kreeg nooit echt veel ruimte, want Jayco AlUla hield de verschillen altijd binnen de twee minuten.

🚴🇸🇮 | Simon Pellaud eert zijn overleden landgenoot Gino Mäder door bergop aan te vallen op de beklimming van Kolovrat! Hij houdt het niet lang vol, maar met tranen in de ogen bewijst hij eer aan Gino! 🙏🇨🇭 #TourofSlovenia 📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/FrFC1OuVz5 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) June 17, 2023

Op de eerste keer de Kolovrat, op een kleine zeventig kilometer van de streep, ging zowel voorin als in het peloton het tempo nog een beetje de lucht in. Zoccarato wachtte niet op zijn duidelijk minder sterk klimmende vluchtgenoten, en ging solo. Terwijl in het peloton Jayco AlUla een behoorlijk strak tempo bleef rijden.

Een bijzonder pakkend beeld was het toen Simon Pellaud even vooruit ging rijden. De Zwitser bewees in tranen een eerbetoon aan zijn gisteren overleden landgenoot met een gebaar richting hemel. Ver strandde de poging niet, maar het leverde een mooi eerbetoon op. Jammer genoeg ging het in de daar op volgende afdaling weer mis, want de favorieten Jesus David Peña en Lorenzo Fortunato kwamen, zonder veel erg, ten val.

Vreemd slot

De beslissing van de dag viel op de tweede beklimming van de Kolovrat, die meteen geopend werd met een aanval van Matteo Badilatti (Tudor). Toch kwam de schifting pas tot stand dankzij werk van wéér Jayco-AlUla. Met name de Colombiaan Jesus David Peña ging zeer sterk te keer, wat resulteerde in een groepje met kopman Filippo Zana, Paul Double (Human Powered Health), Lorenzo Fortunato (EOLO-Kometa) en Ben Zwiehoff (BORA-hansgrohe). Van Diego Ulissi (UAE-Emirates) was al geen sprake meer op dat moment, maar op ervaring zou hij zich later toch richting de koplopers knokken.

Voor Paul Double lag dat tempo nog niet hoog genoeg. De 26-jarige Brit – opvallend genoeg nog maar een eerstejaarsprof – legde nog een extra versnelling op. Die kon alleen maar beantwoord worden door de Italiaanse kampioen Filippo Zana. De Italiaan koerste slim, at eerst het bord van Double leeg, om vervolgens op een viertal kilometer van de top solo te gaan.

🚴🇸🇮 | Ohhh! Zana mist de bocht volledig. Gelukkig lijkt de schade mee te vallen maar hij is de leiding natuurlijk kwijt. 😰😰 #TourofSlovenia 📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/d5tyZA3ASV — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) June 17, 2023

Op de uitloper van de klim stortte Double volledig in, terwijl Jesus David Peña de omgekeerde beweging maakte. De sterke Colombiaan had zich inmiddels hersteld van zijn werk voor Zana, en ging op zoek naar zijn ploegmaat. Dat lukte ook, toen Zana in de afdaling richting aankomst plots rechtdoor reed in een lastige bocht. De Italiaan kwam in een afgrond terecht, gelukkig zonder erg, en had zijn fiets daarna niet meteen bij de hand. Zana verloor veel tijd en zag zo zijn ploegmaat overnemen.

Het grootste weerwerk voor Peña kwam van een sterke Ulissi – in het gezelschap van Fortunato en Zana – én zijn eigen fiets. De Colombiaan verdedigde een voorsprong van amper een tiental seconden op de ervaren Italiaan, maar moest wel afrekenen met schakelproblemen. Peña kon niet meer naar zijn buitenblad schakelen en nam de afdaling zo op een mini-verzetje. Toch hield hij in de laatste vlakke kilometers stand. Ploegmaat Zana werd tweede en is zo de nieuwe leider.