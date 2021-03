Jessica Allen (Team BikeExchange) breekt sleutelbeen in Brugge-De Panne

De vrouwentak van Team BikeExchange beleefde gisteren een succesvolle dag in de Oxyclean Classic Brugge-De Panne, aangezien Grace Brown naar de zege wist te soleren in West-Vlaanderen. Toch was er ook slecht nieuws voor de ploeg: Jessica Allen brak tijdens de koers namelijk haar sleutelbeen.

De Oxyclean Classic Brugge-De Panne voor vrouwen werd ontsierd door de nodige valpartijen. Zo kwam ook de 27-jarige Allen ten val. De Australische is een tijdje uit de roulatie met een gebroken sleutelbeen. Ze gaat vandaag al onder het mes in een ziekenhuis in Veurne. Het is nog gissen wanneer ze weer een rugnummer kan opspelden.

Allen koerst al sinds 2016 voor de Australische formatie en reed dit jaar al verscheidende eendagswedstrijden op Belgische bodem. Ze wist in Omloop Het Nieuwsblad, de GP Oetingen, Nokere Koerse en nu dus de Oxyclean Classic Brugge-De Panne de finish niet te halen. Ze werd eerder dit jaar wel 34ste op het Australisch wegkampioenschap.

Ook rensters als Marjolein Van ’t Geloof, Julia Soek, Marta Jaskulska, Elise Chabbey, Sarah Roy en Lisa Klein maakten tijdens de Oxyclean Classic Brugge-De Panne kennis met het asfalt. De meeste rensters waren echter wel in staat om de finish te bereiken en na afloop bleek de schade bij deze vrouwen mee te vallen.