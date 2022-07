Jeroen Meijers zegeviert in Turkse eendaagse Grand Prix Erciyes

De Grand Prix Erciyes, een Turkse wedstrijd van UCI 1.2-niveau, is gewonnen door Jeroen Meijers. De 29-jarige Nederlander van Terengganu Polygon Cycling Team kwam na 141,2 kilometer solo over de streep, voor twee Oekraïners: Mykhaylo Kononenko en Oleksandr Prevar.

Aan de streep was het verschil tussen Meijers en zijn naaste belagers aanzienlijk: de twee Oekraïners finishen op een goede minuut. Met Anatoliy Budyak (4e) en Youcef Reguigui (7e, in het verleden uitkomend voor Team Dimension Data) finishten er nog twee bekendere renners in de top-10.

Winnaar Meijers is bezig aan zijn tweede seizoen voor Terengganu Polygon Cycling Team, een continentale ploeg uit Maleisië. In een verder verleden kwam de Nederlander uit voor de opleidingsploeg van Rabobank en het ProContinentale Roompot-Nederlandse Loterij.