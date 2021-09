Jeroen Meijers een jaar langer in Maleisische dienst

Jeroen Meijers koerst ook in 2022 voor Terengganu Cycling Team. De 28-jarige Nederlander, in het verleden actief voor Roompot-Nederlandse Loterij, heeft via social media laten weten dat hij zijn contract heeft verlengd.

Meijers koerst al enkele jaren voor exotische ploegen, nadat hij eind 2018 geen contractverlenging kreeg bij Roompot-Nederlandse Loterij. De Tilburger reed vervolgens twee jaar in Chinese dienst en komt inmiddels uit voor Terengganu Cycling Team, een ploeg met een Maleisische licentie. Vanwege coronarestricties kwam hij dit seizoen niet al te vaak in actie, maar toch gaan beide partijen nog een jaar door.

Meijers reed sinds april voornamelijk wedstrijden in Turkije, maar maakte ook zijn opwachting tijdens het NK wielrennen op en rond de VAM-berg. Meijers haalde overigens de finish niet. In Turkije volgden er ereplaatsen in de Grand Prix Velo Erciyes (vijfde) en de Grand Prix Develi (tweede).

Eerder dit jaar spraken we nog uitgebreid met Meijers over zijn ervaringen bij de Maleisische ploeg. Of we Meijers ooit nog terug zullen zien in Europa? “Zeg nooit ‘nooit’, maar het is alweer drie jaar geleden. Hoe langer dat het nu nog duurt, hoe kleiner de kans lijkt te worden. Zolang ik het hier naar mijn zin heb, zit ik er goed, maar als er iets anders op m’n pad komt is de stap zo gemaakt.”

Resigned📝for another year with @TSG_cyclingteam , very pleased to stay with this friendly group of people. They have given me the opportunity to extend my cycling career after/during covid, so I will try to give them some good memories in 2022! pic.twitter.com/suyoZ3Gf0o — Jeroen Meijers (@jeroenmeijers) September 23, 2021