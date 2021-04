Jeroen Meijers (28) over nieuw avontuur bij Maleisische ploeg Terengganu: “Als de grenzen weer opengaan heb ik een drukke zomer”

Jeroen Meijers heeft zijn Aziatische wielercarrière met nog een jaar verlengd. De 28-jarige Brabander kijkt in een interview met WielerFlits terug op een bewogen winter en blikt vooruit op komend seizoen. “Als de grenzen weer opengaan heb ik een drukke zomer.”

Toen de vorige ploeg van Meijers (het Chinese Miogee Cycling Team) in verband met corona de contracten van alle buitenlandse renners opzegde, brak voor de geboren Tilburger een onzekere periode aan. “Door die onzekerheid heb ik afgelopen winter een stuk minder gefietst dan andere jaren. Ik ben toen langzaam al gaan kijken wat ik na het fietsen zou kunnen doen.”

Eigen bedrijf BikeFit Plus

Meijers ging nadenken over wat hij zou willen doen als er geen nieuwe ploeg bij hem zou aankloppen. “Toen ben ik een eigen bedrijf gestart in bikefitting, het meten van de houding op de fiets. Ik heb zelf al bijna twintig jaar fietservaring en weet dus goed wat er gebeurt als je bijvoorbeeld je zadel net iets hoger zet. Daarnaast heb ik nog wat cursussen gevolgd en nu ben ik dus officieel voor mezelf begonnen.”

Toen in februari het Maleisische Terrengganu vrij laat nog interesse toonde, twijfelde Meijers geen moment. “2020 was in Azië nog meer dan hier een vergeten jaar, dus ik heb veel zin om het nog eens te kunnen proberen. Doordat je in Aziatische wedstrijden vaak allemaal in dezelfde hotels slaapt, ben ik al eerder in contact gekomen met deze ploeg. Ik kende dus al wat renners en ploegleiders toen ze mij in februari benaderden.”

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Jeroen Meijers (@jeroenmeijers)

Druk koersprogramma

Die ploeggenoten heeft Meijers afgelopen week pas ontmoet in Turkije voor de Tour of Mevlana. “Een paar van mijn ploegmaten zitten daar al en omdat ik relatief dichtbij woon, werd ik last minute nog opgeroepen. Ik heb heel veel zin om mijn ploeggenoten te leren kennen en het koersritme weer terug te krijgen.”

De eigenlijke seizoenstart van Meijers zou pas later zijn, in mei tijdens de Tour of Thailand. Als die wedstrijd doorgaat is de Brabander daar ook verzekerd van een startplaats. “Ze doen er achter de schermen alles aan om die koers door te kunnen laten gaan. Zo is het eigenlijk de hele zomer: als de grenzen allemaal opengaan rijd ik veel wedstrijden – in Indonesië, Maleisië, Turkije en China.”

Onvoorspelbaar wielrennen

Die veelal Aziatische koersen liggen Meijer wel. “Het is een wereld van verschil vergeleken met Europa. Het weer is sowieso heel anders, heel warm, vochtig en benauwd. De manier van koersen is ook echt anders, er is veel minder controle van grote ploegen. Een vlakke rit van 200 kilometer betekent hier niet per se een massasprint, daar zijn de ploegen in de breedte gewoon niet sterk genoeg voor.”

“Bovendien vliegt iedereen er gewoon in. Het niveau is vergelijkbaar met Italiaanse of Spaanse ProTeam-ploegen, die rijden hier soms ook wel eens mee en dan merk je nauwelijks verschil. Er is ook veel meer ruimte om aan te vallen, dat ligt mij wel. Ik ben wel een klimmer, maar hoor zeker niet bij de lichtgewichten. Doordat de wedstrijden hier zo onvoorspelbaar zijn kan ik vaker aanvallen op onverwachte momenten en daardoor tijd pakken – of verliezen”, lacht Meijers.

Aziatisch avontuur

Die liefde voor het Aziatische wielrennen is ontstaan in 2019, toen Meijers samen met landgenoot André Looij van Roompot-Nederlandse Loterij naar Taiyuan Miogee Cycling Team vertrok. “Het was een groot avontuur, ik had het voor geen goud willen missen. Het was compleet anders dan we gewend waren.”

Of we Meijers ooit nog terug zullen zien in Europa? “Zeg nooit ‘nooit’, maar het is alweer drie jaar geleden. Hoe langer dat het nu nog duurt, hoe kleiner de kans lijkt te worden. Zolang ik het hier naar mijn zin heb zit ik er goed, maar als er iets anders op m’n pad komt is de stap zo gemaakt.”