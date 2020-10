Jens Reynders van ploeg-Merckx naar Sport Vlaanderen-Baloise maandag 12 oktober 2020 om 19:26

Sport Vlaanderen-Baloise heeft zich voor volgend seizoen versterkt met Jens Reynders. De 22-jarige coureur komt over van Hagens Berman Axeon, de Amerikaanse opleidingsploeg van manager Axel Merckx.

Omdat Reynders bij Sport Vlaanderen-Baloise voor het eerst prof wordt, tekent hij voor twee seizoenen bij het Belgische ProTeam. Eerder kwam de belofte uit Tongeren uit voor de U23-ploeg van Wallonie Bruxelles en het Luxemburgse Leopard.

Reynders is een talentvolle renner voor het klassieke voorjaar. Dat bewees hij vorig jaar met een derde plek in de beloftenversie van Gent-Wevelgem (de Kattekoers) en een derde plaats in Parijs-Roubaix voor beloften. Ook wist Reynders de GP de Pérenchies (UCI 1.2) te winnen.

