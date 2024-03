Niels Bastiaens • vrijdag 1 maart 2024 om 10:30 vrijdag 1 maart 2024 om 10:30

Jens Reynders kopman bij Bingoal WB na onzekere winter: “Veel geleerd van Sep Vanmarcke”

Video Het duurde tot begin februari vooraleer Jens Reynders eindelijk onderdak vond bij een profploeg. Christophe Brandt schonk hem een plaatsje bij het Development Team van Bingoal WB, waardoor hij voor de ploeg kon uitkomen in Kuurne-Brussel-Kuurne en Le Samyn. Dat deed de 25-jarige Limburger niet onopvallend.

“Het was met spanning afwachten hoe de benen zouden zijn, of ik klaar was om het Openingsweekend te starten”, legt Reynders uit voor onze camera. “Ik heb geen stage in Spanje gehad, dan is het afwachten. Ik had ook niet gezien hoe sterk de concurrenten waren, maar ik wist van mijn eigen capaciteiten dat ik een stap vooruit had gezet. Ik ben wel benieuwd wat dat dit jaar gaat brengen. Momenteel voel ik me al vrij goed, we willen voor een goed resultaat gaan met de ploeg.”

Hoogtestage in tent

Reynders kwam zonder ploeg te zitten nadat er bij ProTeam Israel-Premier Tech geen plaats meer voor hem was. Het was dus geen makkelijke winter om alleen te overbruggen, maar Reynders vond een goede manier van werken. “Ik heb deze winter met Hendrik Plevoets, een goede kameraad van mij, besloten om samen te trainen. Hij traint ook Ward Lemmelijn, de wereldkampioen indoor roeien. Dat toont aan dat hij van verschillende markten thuis is. We hebben besloten om hier te blijven, maar ik heb wel een goede hoogtestage in een tent gedaan.”

“Dan ben ik ziek geworden, want ik had graag de Tour of the Alps nog gereden. Daar kon ik niet van start gaan, en dus werd Kuurne mijn eerste van het seizoen. Als je juist achter de groep van Wout van Aert zit en sprint voor de vierde plaats, dan weet je dat de benen niet slecht zijn. En zeker om de eerste klassieker meteen te kunnen meedoen, was het vrij goed.” In Le Samyn kon Reynders zelf mee sprinten voor de overwinning, wat resulteerde in een zesde plaats. “Ik denk dat ik op conditioneel vlak weinig mis. Misschien kom ik alleen qua koersritme nog wat te kort. Dat ben ik nu aan het opdoen, zondag had ik niet veel meer nodig.”

Bij Israel-Premier Tech groeide Reynders de afgelopen jaren uit tot meesterknecht. Dan lijkt kopman worden bij Bingoal WB toch een aanzienlijk verschil. “Het is wel een andere status en een andere mindset. Je moet de ploeg wat proberen te dragen. Je moet de jongens de weg wijzen, we hebben vaak neoprofs of jonge renners mee die nog in de beloftenploeg zitten. Dan moet je zeggen: daar moet je vooraan zitten. Samen met Kenneth Van Rooy dan, hij is ook iemand die voldoende ervaring heeft om de ploeg te dragen.”

“Hier heb ik veel te zeggen. Ik kan mijn eigen inbreng in de ploeg brengen”, gaat Reynders verder. “Vorig jaar was ik meer de beschermengel van Sep Vanmarcke en Giacomo Nizzolo. Je merkt nu meer dat ik dingen kan aankaarten in de ploeg, die jongens écht iets kan bijbrengen. Er ligt extra druk op mijn schouders, omdat ik nu de persoon ben die de ploeg aan resultaten moet helpen. Ik denk dat ik iemand ben die daar wel mee kan omgaan en wil mijn uiterste best doen om dat waar te maken.”

Ervaring van Vanmarcke

Al had het voor Reynders ook zomaar anders kunnen lopen. “Jammer dat Sep is moeten stoppen met zijn hartproblemen. Ik hoor hem regelmatig nog eens. Mocht hij gebleven zijn, dan was ik kunnen blijven bij de ploeg. Dan was het een ander verhaal. Maar we moeten door in het leven en ik denk dat ik klaar ben om kopman te worden. Ik heb superveel van hem geleerd. Ik denk nog vaak terug aan onze tijd samen, de dingen die hij deed en dat probeer je na te doen of te kopiëren.”

De ploeg moet dan wel nog één euvel oplossen. Reynders is ingeschreven als lid van het Development Team van Bingoal WB, waardoor hij in wedstrijden op WorldTour-niveau niet startgerechtigd is. De Limburger is er echter van overtuigd dat daar binnenkort, ten tijde van de belangrijkste klassiekers, nog een oplossing voor gevonden wordt. “Al kan ik daar nog weinig over vertellen, jullie zullen wel zien of er aanpassingen gaan gebeuren.”