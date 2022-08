Jens Keukeleire vervangt Yves Lampaert op het EK in München

Jens Keukeleire is opgeroepen als vervanger voor Yves Lampaert voor de wegrit tijdens het EK wielrennen in München. Dat maakte Belgian Cycling bekend.

De bondscoach van België, Sven Vanthourenhout, moest terug naar de tekentafel nadat Yves Lampaert had afgezegd voor het Europees kampioenschap in München. De renner van Quick-Step Alpha Vinyl werd in de laatste week van de Tour de France ziek en is nog niet voldoende hersteld. In overleg met de ploeg werd beslist om het EK niet te rijden.

Jens Keukeleire van EF Education-EasyPost neemt nu tijdens de wegkoers de plek van Lampaert in. De 33-jarige renner vormt de Belgische selectie samen met Dries De Bondt, Aimé De Gendt, Rune Herregodts, Tim Merlier, Edward Theuns, Dries Van Gestel en Bert Van Lerberghe. Voor de tijdrit rekent België eveneens op Herregodts, vorige week ritwinnaar in de Sazka Tour.

Wijzigingen vrouwenploeg

Ook de Belgische vrouwenploeg is op enkele punten gewijzigd. De naam van Sara Van de Vel is geschrapt voor de tijdrit, waardoor Julie Van de Velde als enige de Belgische eer verdedigt in de rit tegen de klok. Alana Castrique, die nog aan het herstellen is van de gevolgen van een val in de Tour Femmes, en Lotte Kopecky staan hun plaatsen af aan Justine Ghekiere en Marthe Truyen.

