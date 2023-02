Jens Adams koerst vanaf 1 maart voor Athletes For Hope-project

Jens Adams zal vanaf 1 maart uitkomen voor het Athlete For Hope-team van Marc Herremans. Dit is een project waar, naast het sportieve, ook aandacht is voor de revalidatie van kinderen met een beperking.

De 30-jarige Adams koerst al enkele jaren voor een eenmansploeg. De Belg reed enige tijd met het shirt van de Hollebeekhoeve en na het faillissement van de zuivelverwerker kon hij rekenen op financiële steun van Chocovit. Nu heeft hij met Athlete For Hope dus een nieuw project gevonden.

Voormalig triatleet Marc Herremans voert het team aan. Herremans kennen we nog als de persoonlijke coach van de inmiddels gestopte Kevin Pauwels. Ook was hij een tijdje sportief coördinator bij Pauwels Sauzen-Vastgoedservice en Creafin-TÜV SÜD.

Herremans houdt zich nu echter alweer een tijdje bezig met Athlete for Hope. Met een triatlon-, veldrit en BMX-kern hoopt Herremans op sportieve successen, maar het doel is ook om zo veel mogelijk geld in te zamelen voor het goede doel.

‘Mister regelmaat’

Adams wist zich deze winter vaak in de top-10 te nestelen van Belgische en internationale topcrossen. Zo eindigde hij in maar liefst acht wereldbekermanches bij de eerste tien. Ook deed hij het erg goed in een ander regelmatigheidsklassement. In de X2O Badkamers Trofee werd hij namelijk vierde in de eindstand.