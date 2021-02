Jelle Wallays: “Tijdens de slotrit van de BinckBank Tour ben ik ingestort”

Interview

Na vijf jaar Lotto Soudal verhuisde Jelle Wallays in het tussenseizoen naar Cofidis. De 31-jarige West-Vlaming wil er een van de meest ellendige jaren uit zijn carrière helemaal achter zich laten. Voor WielerFlits kijkt hij nog één keer kort achterom, maar Wallays wil vooral vooruitkijken. “Ik merk dat de ploegleiding van Cofidis in mij gelooft. Dat voelt goed.”

Jelle Wallays startte de voorbije weken maar in één voorbereidingskoers: de Clasica de Almeria. Door extra medische controles miste hij in januari de teamstage en werd zijn seizoensdebuut even uitgesteld. Hij past voor de Omloop, maar is er wel bij in Kuurne-Brussel-Kuurne en Le Samyn. “Door die kleine achterstand zal ik nu wellicht nog niet top zijn, maar tegen de lenteklassiekers hoop ik er helemaal te staan.”

Hoe kijk je terug op vijf jaar Lotto Soudal?

“Ik was immens trots toen ik vanuit Sport Vlaanderen-Baloise de stap kon zetten naar een WorldTour-team. De eerste twee jaren zette ik nog stappen en leerde ik veel bij. Maar daartegenover staat dat het een zuur afscheid was. Vooral het laatste jaar kreeg ik geen vertrouwen meer en ik weet tot op vandaag nog steeds niet waarom. Ik heb de vraag meermaals gesteld, maar er nooit een antwoord op gekregen.”

Pas eind oktober kon je tekenen bij Cofidis. Heb je voor jouw carrière gevreesd?

“Absoluut! Ik heb schrik gehad. Veel zelfs. Zeker toen ik amper nog werd opgesteld. Als je niet kan koersen, kan je je ook niet bewijzen. Dan komen automatisch ook vragen vanuit de andere ploegen die interesse hadden. ‘Wat scheelt er met die Wallays? Heeft hij een slecht karakter?’ Ik moest me voortdurend verantwoorden. Ook de onzekerheid woog enorm.”

Dat lijkt mentaal een zware dobber geweest te zijn…

“Enorm. De gevolgen waren bijna niet te overzien. Ik wilde zo graag iets tonen, maar ik balanceerde op het randje van een burn-out, waardoor ook mijn lichaam blokkeerde. Ik was elke minuut van de dag bezig met die onzekere toekomst. Tijdens de slotetappe van de BinckBank Tour ben ik volledig ingestort.”

Hoe uitte zich dat?

“Ik had net opgevangen dat ik ook niet geselecteerd werd voor Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen. Ik was alle vertrouwen kwijt. Ik had het gevoel dat het allemaal niet meer in orde zou komen. Ik wilde in die slotrit nog iets forceren, maar het ging niet. Ik gaf ontredderd op. Stefaan Vermeersch (vader van Gianni, red.) zag hoe rot ik me voelde en omhelsde mij. Toen ben ik in tranen uitgebarsten. Het was op.”

“Ik heb geprobeerd me te herpakken en ben blijven trainen. Met de gedachte dat er een kans was dat iemand ziek zou worden en ik alsnog zou mogen invallen in een van de klassiekers. Ook daarna bleef ik het lastig hebben. Pas op het moment dat het contract met Cofidis ondertekend was, viel er wat druk van mijn schouders.”

Je tekende een eenjaarscontract èn je moet fors inleveren. Hoe ga je daar mee om?

“Daar heb ik helemaal nog niet bij stilgestaan. Ik ben vooral blij dat ik nog profrenner ben en opnieuw kan koersen. Ik kijk de toekomst weer hoopvol tegemoet. Ik voelde heel snel het vertrouwen vanuit de ploegleiding van Cofidis. Ik zal in de klassiekers geen enige kopman zijn, maar ik krijg wel een beschermde rol. Zoals het past in een vrijbuitersploeg. Want dat zijn we dit voorjaar.”

Is jullie ploeg daar sterk genoeg voor?

“Er is in het verleden toch al meermaals bewezen dat vrijbuiters ook kunnen scoren. Oké, alles zal wel in de juiste plooi moeten vallen, terwijl Van der Poel en Van Aert bijvoorbeeld zoveel klasse hebben dat ze een tegenslag nog kunnen rechtzetten. Maar met Laporte, Drucker, Sajnok, Carvalho en Allegaert hebben we toch een aantal jongens die op de verrassing kunnen spelen.”

Hoe ziet jouw programma de komende weken en maanden er uit?

“Na Kuurne-Brussel-Kuurne en Le Samyn staan nog enkele kleinere koersen op de agenda. De GP Monseré bijvoorbeeld, Nokere, Bredene-Koksijde. Zo gaat het naar de belangrijke periode met daarin Brugge-De Panne, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, de Ronde en Parijs-Roubaix. Vooral die laatste is mijn grote doel.

“Na een korte rustpauze volgt dan de Vierdaagse van Duinkerke en de Ronde van Zwitserland in de aanloop naar het BK en de Tour de France. Ik maak deel uit van de voorselectie. Als ik geselecteerd word, is dat onder meer met de bedoeling kopman Guillaume Martin voorin te proberen houden in de waaieretappes.”

Veel Belgen rijden nu al rond met het WK in Leuven in het achterhoofd. Jij ook?

“Het is nog ver weg, maar ik heb er al aan gedacht, ja. Als ik er van waarde kan zijn, dan als helper. In 2018 maakte ik deel uit van de selectie voor het EK in Glasgow in dezelfde rol en heb ik mijn opdracht goed vervuld. Het zou een droom zijn, maar ik besef dat inderdaad heel wat landgenoten er net zo over denken.”

Slotvraag: wat kan je nog kwijt over die extra medische controles, waardoor je de januari-stage miste?

“Dat het er in Frankrijk allemaal wat strenger aan toegaat. Meer is daar niet over te vertellen. Maar voor alle duidelijkheid, alles is oké. Ik ben competitieklaar en ik kijk nu vooral vooruit. Die miserie-pagina wil ik definitief omdraaien.”