Jelle Wallays, Piet Allegaert en André Carvalho langer bij Cofidis

Het Franse Cofidis heeft besloten om de contracten van Jelle Wallays, Piet Allegaert en André Carvalho te verlengen. De twee Belgen en de Portugees hebben hun handtekening gezet onder een nieuwe tweejarige verbintenis.

Wallays (32) is bezig aan zijn eerste seizoen voor de Franse formatie van teambaas Cédric Vasseur. De Belg, die momenteel actief is in de Tour de France, heeft het naar zijn zin bij Cofidis. “Ik koers nu een jaar voor de ploeg en ik hou van de sfeer die er heerst. Ik heb echt genoten van de voorbije klassiekercampagne, er was sprake van een goede teamspirit. Ik vind het leuk om in dienst te rijden van kopmannen.”

De snelle Allegaert (26) is bezig aan zijn tweede jaar in Franse loondienst en wist dit seizoen al heel wat top 10-noteringen te verzamelen. Zo werd hij onder meer tweede in de Tro-Bro Léon en vijfde in Dwars door het Hageland. “Dit laat zien dat de ploeg vertrouwen heeft in mij. Mijn droom is om een keer te winnen in het tenue van Cofidis.”

Carvalho (23) werd vorig jaar aangetrokken door Cofidis en heeft voldoende laten zien voor een nieuwe verbintenis. “Ik ben enorm dankbaar voor het vertrouwen. Ik geef altijd alles voor de ploeg. Na mijn debuutjaar, waarin ik veel heb geleerd, hoop ik ook bij te dragen aan het succes van de ploeg.”