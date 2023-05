Jelle Johannink zegeviert na lastige koers in NUMMER1 Limburg Trofee

Feest voor ABLOC CT in Limburg, want Jelle Johannink heeft zondag de NUMMER1 Limburg Trofee gewonnen. Deze koers in de Topcompetitie, die tot vorig jaar bekend stond als de Ton Dolmans Trofee, draaide uit op een strijd met vijf koplopers. Zij waren weggereden uit een grote kopgroep die al vroeg ontstond.

Naast een nieuwe naam kreeg deze eendagskoers ook een nieuw parcours, met Kasteel Elsloo als startlocatie. Vanaf daar volgden zeven rondes van een kleine 28 kilometer, met daarin de Slingerberg (1,2 km aan 5,6%), Moorveldseberg (1 km aan 5,8%), de Dennenberg (800m aan 7%) en Snijdersberg (0,9 km aan 6,2%).

Een kopgroep van ruim twintig man reed al vroeg weg en die sloeg een gat van meer dan drie minuten. Onder meer Peter Schulting, Luuk Herben, Jelle Johannink, Stijn Daemen, Jochem Kerkhaert, Tim Marsman, Lars Oreel en Jens van den Dool zaten mee vooraan. Elf achtervolgers zorgden ervoor dat er druk bleef staan op de grote kopgroep, waar ook steeds meer rensters losten.

Negen koplopers doken met een minimale voorsprong op wat achtervolgers de laatste ronde in. Rick Ottema zat vooraan mee, maar hij haakte af door pech. Mede daardoor bleef een zevental over, met Schulting, Johannink, Daemen, Marsman, Frank van den Broek, Jeroen van Krimpen en Jardi van der Lee. De achtervolgers wisten nog terug te komen.

De beslissing viel diep in de finale, toen een vijftal wegreed. ABLOC zat met twee man mee en speelde dat overtal goed uit: Jelle Johannink was in een sprint namelijk sneller dan clubrenner Jeroen van Krimpen en Stijn Daemen.

