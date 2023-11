donderdag 2 november 2023 om 08:20

Jeffrey Hoogland ziet recordpogingen op 200 meter mislukken

Een dag nadat hij een nieuw wereldrecord op de één kilometer-tijdrit neerzette, is Jeffrey Hoogland er niet in geslaagd om opnieuw baangeschiedenis te schrijven. De Nederlander deed twee keer een poging om het wereldrecord op de 200 meter met vliegende start te verbeteren, maar dook niet onder de tijd van Nicholas Paul.

Hoogland snelde dinsdag op de piste van Aguascalientes naar een nieuw wereldrecord op de één kilometer-tijdrit, maar kwam één dag later opnieuw in actie. De 30-jarige Hoogland had de baan in het Mexicaanse Aguascalientes ook afgehuurd voor woensdag, voor het geval hij het record op de één kilometer-tijdrit dinsdag niet zou verbreken. Dat was echter wel gelukt en dus kon hij op andere records gaan jagen.

Het was de bedoeling dat hij het wereldrecord op de 200 meter vliegende start, 500 meter vliegende start en vier kilometer tijdrit aan zou vallen, maar Hoogland hield het uiteindelijk bij de 200 meter met vliegende start. Alleen: hij bleef in twee pogingen boven de snelste tijd van Nicholas Paul. De sprinter uit Trinidad & Tobago kwam in 2019 op hoogte in Bolivia tot de toptijd van 9,100 seconden.

Hoogland kwam in zijn eerste poging tot 9,130 seconden en was dus nipt langzamer dan Paul. Ruim een uur later deed hij nog een tweede en laatste poging, maar strandde toen op 9,201 seconden. Hoogland gaat wel met twee records naar huis, want tijdens zijn geslaagde poging op de kilometer-tijdrit zette hij ook een nieuwe standaard voor de 500 meter met vliegende start.

Record

In september 2019 brak Nicholas Paul het record op de 200 meter vliegende start, dat voorheen in handen was van François Pervis. Pervis mocht zich bijna zes jaar lang de snelste noemen met een tijd van 9,347 seconden. Tijdens de pan-Amerikaanse kampioenschappen op de hooglandbaan van Cochabamba in Bolivia stopte de Trinidadiaan de tijd na 9,100 seconden (79,120 km per uur), wat ruim twee tienden sneller was dan de prestatie van de Fransman.

In mei 2022 ging Mikhail Iakovlev zelfs nog sneller. Tijdens de Grand Prix of Moscow op de 333 meter lange wielerbaan van Krylatskoje bereikte de boomlange Israëliër, die destijds nog onder de Russische vlag uitkwam, een eindtijd van 9,099 seconden (79,130 km per uur) op de 200 meter, volgens het uitslagenformulier. Het moet echter worden opgemerkt dat de Grand Prix of Moscow geen UCI-status had, dus wordt de recordtijd niet officieel erkend door de internationale wielerbond.

Het record op de 200 meter was twee keer eerder in handen van Nederlanders. Arie van Vliet, samen met Jan Derksen een van de beste baansprinters in de jaren ’30-’50, had van 1955 tot 1960 het record voor profrenners op zijn naam staan met een tijd van 11,00 seconden. Theo Bos verbeterde in 2006 het record van de Canadees Carl Harnett naar 9,772 seconden. In 2009 werd het record van Theo Bos uit de boeken gereden door de Fransman Kévin Sireau.