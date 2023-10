dinsdag 31 oktober 2023 om 21:04

Hij doet het! Jeffrey Hoogland snelt naar nieuw wereldrecord op de kilometer-tijdrit

Jeffrey Hoogland is de nieuwe houder van het wereldrecord op de kilometer-tijdrit. Op de piste van Aguascalientes in Mexico realiseerde de 30-jarige Nederlandse baansprinter een eindtijd van 55,433 seconden. Hij deed daarmee bijna een seconde af van het oude record.

Hoogland nam het record over van François Pervis, die bijna tien jaar de houder was van de snelste tijd. Tijdens de wereldbekerwedstrijd van Aguascalientes in december 2013 reed de Fransman de kilometer-tijdrit in 56,303 seconden. In die wereldbekermanche werd het record overigens twee keer gebroken, want vijf ritten voordat Pervis in actie kwam, had de Duitser Maximilian Levy al een nieuwe recordtijd neergezet met 57,949 seconden.

Hoogland is de eerste Nederlander die het record op de kilometer-tijdrit in handen heeft. In augustus haalde hij voor de vierde keer de wereldtitel binnen op dit onderdeel, nadat hij ook in 2018, 2021 en 2022 al de beste was. Daarmee trad hij in de voetsporen van Theo Bos (in 2005) en Teun Mulder (in 2008 en 2010), die er eveneens in slaagden om de regenboogtrui binnen te slepen op deze discipline.

De kilometer-tijdrit was jarenlang een olympische discipline, tot het nummer na de Spelen van 2004 van het programma werd gehaald.

Vorige wereldrecords op de kilometer tijdrit

Maic Malchow – 1’02″091 (28 augustus 1986, Colorado Springs)

José Antonio Escuredo – 1’01″945 (15 september 1995, Quito)

Shane Kelly – 1’00″613 (26 september 1995, Bogota)

Arnaud Tournant – 1’00″148 (16 juni 2000, Mexico City)

Arnaud Tournant – 58″148 (10 oktober 2001, La Paz)

Maximillian Levy – 57″949 (7 december 2013, Aguascalientes)

François Pervis – 56″303 (7 december 2013, Aguascalientes)