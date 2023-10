dinsdag 31 oktober 2023 om 13:03

Jeffrey Hoogland valt vanavond wereldrecord op de kilometer aan: “Heel overtuigd dat we het gaan halen”

Vanavond is het zover: om 21.00 uur Nederlandse tijd valt Jeffrey Hoogland het wereldrecord op de kilometer tijdrit aan. Dat doe hij op de wielerbaan van Aguascalientes in Mexico. “We zijn er heel overtuigd van dat we het gaan halen.”

Het huidige record is tien jaar oud en staat op naam van Francois Pervis. De Fransman legde de kilometer, met staande start, in 2013 af in 56,303 seconden. Pervis zette het record ook in Aguascalientes. Deze stad ligt op 1.880 meter hoogte, waardoor de luchtweerstand minder hoog is. Hoogland werd in zijn carrière al vier keer wereldkampioen op de kilometer. Zijn persoonlijke record is 57,813, ruim anderhalve seconde trager dan Pervis, maar de Nederlander klokte deze tijd op de laaglandbaan in Grenchen, Zwitserland.

“We zijn er heel overtuigd van dat we het gaan halen”, zei Hoogland in de podcast In Het Wiel. “Anders hadden we alle moeite niet gedaan om deze recordpoging te organiseren, anders zou ik niet helemaal naar Mexico toegaan om het aan te vallen. We hebben een goede kans. Het idee is dat de hoogte dusdanig gaat helpen dat ik heel wat van mijn persoonlijke record af kan schaven en dat dit gaat resulteren in een wereldrecord.”

In gesprek met De Volkskrant gaf Hoogland ook antwoord op de vraag waarom hij het record zo graag wil hebben. “Ik wil dat mijn naam een aantal jaren boven aan de startlijst van de kilometer komt te staan. Het is een legacy, iets waarop je kunt terugkijken. Die Hoogland reed een knetterharde ‘kilo’. Dat is toch leuk als je niet meer bij de sport aanwezig bent en het toch voortleeft.”

Het Algemeen Dagblad zendt de wereldrecordpoging van Hoogland vanaf 20.45 uur live uit.