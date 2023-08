Jeffrey Hoogland over wereldrecord op kilometer tijdrit: “Gaat verpulverd worden”

Jeffrey Hoogland kondigde dinsdagavond aan dat hij een poging gaat doen om het wereldrecord van Francois Pervis op de kilometer tijdrit gaat verbeteren. De Nederlander heeft er alle vertrouwen in dat het hem gaat lukken: “Of het harder kan? Daar heeft het alle schijn van. Het record staat al tien jaar en ik kan me niet herinneren dat Pervis toen al zo vaak onder de minuut reed. Het gaat verpulverd worden.”

Hoogland werd dinsdag voor de vierde keer in zijn carrière wereldkampioen op de kilometer tijdrit. In de kwalificaties noteerde de Nederlander een tijd van 57,971 seconden, waarna hij in de finale 58,222 seconden reed. Daarmee was hij een klasse apart. “Mensen zien het, dat ik de koning van de kilometer ben. Dit is iets wat heel erg bij me past. Dat vind ik fantastisch”, zei hij bij de NOS.

Toch had de nodige baansprinter wat twijfels vooraf. Tijdens de sprint kreeg Hoogland namelijk nog de klop van Nicholas Paul. “Ik heb met behulp van de mensen om mee de knop weten om te schakelen. Maak er wat van, dacht ik. Ik kan altijd gewoon starten en zien waar ik uitkom. Het bleek uiteindelijk ruim genoeg om te winnen.”

“Ik heb me ontzettend kwaad gemaakt en de frustratie van de sprint weten om te zetten. Op de kilometer ben ik een tandje naar beneden gegaan om meer overtuigd te zijn. Maandag voelde ik me alweer echt goed, kwam het vertrouwen weer terug. Dit maakt het helemaal af voor me.”

Keirin

Hoogland reed overigens vlak na zijn wereldtitel op de kilometer tijdrit de kwalificaties voor de Keirin-finale, die vanavond op het programma staat. “Ik kreeg van Jack Carlin al spottend te horen van: succes zo op de Keirin. Maar ik dacht: ik heb net al geleverd, dus het zal er nog wel inzitten, toch? Gelukkig werd ik door Glaetzer perfect naar de volgende ronde geloodst. Op de Keirin kan alles altijd, dus ook wereldkampioen worden.”

