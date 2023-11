woensdag 1 november 2023 om 08:21

Jeffrey Hoogland snelt naar nieuw wereldrecord: “Het besef is er nog niet”

We hebben er tien jaar op moeten wachten, maar er is een nieuwe houder van het wereldrecord op de kilometer-tijdrit. Jeffrey Hoogland snelde dinsdag op de piste van Aguascalientes in Mexico naar een eindtijd van 55,433 seconden. Hij dook zo bijna een seconde onder het oude record.

De 30-jarige Hoogland nam het record over van François Pervis, die bijna tien jaar de houder was van de snelste tijd. Tijdens de wereldbekerwedstrijd van Aguascalientes in december 2013 reed de Fransman de kilometer-tijdrit in 56,303 seconden. Hoogland is de eerste Nederlander die het record op de kilometer-tijdrit in handen heeft.

Na afloop deed hij zijn verhaal, al moest Hoogland eerst twintig minuten op adem komen. “Ik weet eigenlijk niet of ik nog leef. Ik kan nu nog niet echt genieten, want het doet overal pijn. Het besef is er nu nog niet, maar ik ben heel blij met het wereldrecord. Daarvoor kwam ik hier. Dit is zo vet!”, tekent onder meer het Algemeen Dagblad op.

Hoogland beschrijft zijn race vervolgens wat meer in detail. “Ik verwachtte hier op hoogte bijna wonderen, maar het was alsnog knetterhard fietsen. Pas toen ik het gejuich hoorde aan de finish, wist ik dat het sowieso een wereldrecord was. Hebben de mensen thuis wel genoten? Of was het te snel voorbij?”, voegt hij er met een knipoog aan toe.