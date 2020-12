Jeffrey Hoogland reed officieus wereldrecord laagland op 1 kilometer

Baansprinter Jeffrey Hoogland heeft tijdens een trainingswedstrijd een officieus wereldrecord op de 1 kilometer tijdrit gereden op een laaglandbaan. Dat deed hij op 13 november. Zijn tijd van 58,488 was bovendien goed voor een baanrecord in het Omnisport Apeldoorn.

“Ik denk dat dit een belangrijke fase voor mij is geweest om echt de focus te zetten op de Spelen, om te zoeken naar wat je wil bereiken en waar je het voor doet. Daarom werk ik denk ik harder dan ooit”, zegt Hoogland tegen de NOS. Hij reed zijn toptijd tijdens een door bondscoach Hugo Haak ingelaste trainingswedstrijd in Apeldoorn.

Haak werkt met de baanrenners toe naar de Nations Cup in Groot-Brittannië, volgend jaar april, en de Olympische Spelen. “We hebben de luxe dat we zo’n goed team hebben. Als je al die mannen bij elkaar zet, heb je gewoon een keirin van een heel hoog niveau”, geeft Haak aan. “Iedereen die de de baan opkomt, heeft de blik op scherp staan en wil echt winnen. Ze weten dat het nodig is om deze coronaperiode te overbruggen.”

Wereldrecord

Het officiële wereldrecord op de 1 kilometer tijdrit staat op 56,303 van de Fransman François Pervis, al deed hij dat op hoogte in Aguascalientes (Mexico). Het wereldrecord op zeeniveau op deze afstand is 59,324 van de Fransman Quentin Lafargue, die dat begin dit jaar op het WK in Berlijn neerzette.

Jeffrey Hoogland is, naast zijn officieuze wereldrecord, ook genomineerd voor de titel Wielrenner van het Jaar. Het publiek kan tot 16 december exclusief via WielerFlits een stem uitbrengen.