Sam Ligtlee pakt wereldtitel op de Kilometer tijdrit vrijdag 28 februari 2020 om 20:24

Sam Ligtlee is de nieuwe wereldkampioen op de Kilometer. In de finale van het WK baan in Berlijn was de Nederlandse sprinter twee tienden sneller dan Quentin Lafargue, de winnaar van een jaar geleden. Michael D’Almeida reed naar het brons.

Veel minder vaak dan de olympische onderdelen sprint, Keirin en teamsprint staat de Kilometer tijdrit (ook wel de Kilometer of de Kilo) op het programma tijdens de grote internationale toernooien. Maar met de krachtmeting is wél een regenboogtrui te verdienen. Vorig jaar ging de wereldtitel naar Quentin Lafargue, die in Pruszków Theo Bos voorbleef. De ervaren Nederlander was opnieuw van de partij, net als zijn jonge landgenoot Sam Ligtlee.

Eerst moest de kwalificatieronde de acht finalisten aanwijzen. Titelverdediger Lafargue was daar meteen snel en zette met 59,324 de toptijd op de tabellen. Sam Ligtlee reed de tweede tijd en bleef, net als Michael D’Almeida, onder de minuut. Bos was de nummer vijf in 1:00,033. Daarmee stootten beide Nederlanders door naar de finale, net als Lafargue, D’Almeida, Vincent de Haitre, Maximilian Dornbach, Muhammad Fadhil Mohd Zonis en Nicholas Kergozou.

Kergozou, Mohd Zonis en Dornbach bleven allen ruim boven de minuut, waarna het wachten was op de tijd van Bos. De ervaren renner zat boven zijn tijden van eerder op de dag, waarmee hij uitkwam op 1:00,330. Daarmee was hij weliswaar de snelste, maar er moesten nog vier renners van start gaan. Al in de volgende beurt werd Bos van de koppositie verdreven door De Haitre en ook D’Almeida ging sneller rond.

Maar nog niemand was onder de minuut gedoken. Dat lukte Ligtlee wél. De jonge Nederlander opende sneller dan eerder op de dag en zette uiteindelijk de tijd stil op 59,495. Daar legde hij de lat hoog mee voor Lafargue, die als laatste moest rijden. De Fransman kon niet tippen aan de snelle tijden van zijn concurrent en moest het hoofd buigen. Daarmee was de wereldtitel voor Sam Ligtlee een feit.

Kilometer tijdrit – mannen

Sam Ligtlee in 59,495 (61,813 km/u)

Quentin Lafargue op 0,254

Michael D’Almeida op 0,608

Golden day for Sam Ligtlee 🇳🇱 The only rider to go under 1min today in #Berlin2020 pic.twitter.com/YVP5Sz7jtA — UCI Track Cycling (@UCI_Track) February 28, 2020