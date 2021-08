Jeffrey Hoogland na zilveren plak: “Pijn kreeg een heel nieuwe dimensie”

Jeffrey Hoogland baalt dat hij net naast het goud greep op het sprinttoernooi van de Olympische Spelen van Tokio, maar is tegelijkertijd trots. “Uiteindelijk ga ik hier vast heel blij mee zijn”, vertelt de Nederlandse sprinter in een interview met de NOS.

“Het klinkt misschien ontzettend knullig, maar ik kan niet anders verzinnen dan dat ik hier gewoon tevreden mee moet zijn”, begint Hoogland. “Ik kwam hier zo sterk, echt met geen grammetje pijn van gisteren of eergisteren. Ik kwam zo fris in deze wedstrijd. Dmitriev uitgeschakeld alsof het niets was eigenlijk, in de eerste heat met Harrie stond ik er ook supergoed in. In die tweede, op topsnelheid had hij het gewoon. Ik kon het net niet meer aantippen. Ik zat op max-cadans.”

“Misschien had ik een tandje groter moeten gaan zitten, want onze ritten waren zo vlot omdat we allebei de kop wilden en we zo snel begonnen te jagen. Ik moet zeggen dat ik uiteindelijk ontzettend trots ben op hoe ik hier stond, en in welke vorm. Het is ontzettend klote dat je net naast het goud pist, maar uiteindelijk ga ik hier vast heel blij mee zijn”, vertelt de 28-jarige renner uit Nijverdal verder.

Nadat hijzelf de eerste heat had gepakt en Lavreysen de tweede, was de tank in de derde rit leeg. “De derde rit was een compleet nieuwe rit. Ik denk dat ik nog een fantastische move maakte, maar het was op. Het was te snel achter die tweede rit. Het was een beetje mensonterend. Ik heb vaker pijn gehad op kilometers, maar dit was weer een heel nieuwe dimensie. Wauw, dat ik hier nu überhaupt wel weer sta, verbaast me.”