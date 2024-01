woensdag 17 januari 2024 om 12:28

Individuele tijdrit en twee aankomsten bergop in komende UAE Tour

De organisatie van de UAE Tour heeft woensdag het parcours voor de editie van 2024 gepresenteerd. De renners krijgen dit jaar een individuele rit tegen de klok voorgeschoteld, maar ook (weer) twee klassieke bergritten naar Jebel Jais en Jebel Hafeet.

In de eerste etappe van Al Dhafra Walk Madinat Zayed naar Liwa Palace zijn de sprinters aan zet, al is de openingsrit ook niet biljartvlak. De rappe mannen die over een maand aan de start zullen verschijnen van de UAE Tour, zullen normaal gesproken in vier etappes de degens kruisen. De vierde, vijfde en zesde rit zijn namelijk ook vlak en nodigen uit tot een massasprint.

In de overige drie etappes zal het algemeen klassement op de schop gaan, te beginnen met een individuele tijdrit op dag twee van om en nabij de twaalf kilometer. Vorig jaar koos de organisatie nog voor een ploegentijdrit, dit jaar zal de chrono dus weer op individuele basis worden afgewerkt. De laatste individuele race tegen de klok in de UAE Tour, in 2022, werd gewonnen door de Zwitser Stefan Bissegger.















De klimmers zullen dan weer moeten toeslaan op weg naar Jebel Jais en Jebel Hafeet. Voor de derde dag staat de eerste bergetappe gepland. In de laatste twintig kilometer is het onafgebroken klimmen naar de finish op Jebel Jais (20 km aan ongeveer 5%). Deze berg brengt de renners naar 1.491 meter hoogte. Vorig jaar ging Einer Rubio hier nog met de zege lopen.

De ronde eindigt met de bergrit naar Jebel Hafeet, waar de wedstrijd definitief wordt beslist. De slotklim is net geen 11 kilometer lang en stijgt aan een gemiddelde van goed 7%, met halverwege percentages tot dik boven de 10%. In het verleden wisten hier Tadej Pogačar (2x), Adam Yates (2x) en Alejandro Valverde te zegevieren.

Vorig jaar ging de eindoverwinning in de UAE Tour naar Remco Evenepoel. De Belg bleef toen – na zeven etappes – Luke Plapp en Adam Yates voor in het eindklassement. Evenepoel zal dit jaar niet aan de start staan om zijn titel te verdedigen, aangezien hij de voorkeur geeft aan een Europees programma.

Rittenschema UAE Tour 2024 (19-25 februari)

19/02 – Etappe 1: Al Dhafra Walk Madinat Zayed – Liwa Palace (143 km)

20/02 – Etappe 2: Al Hudayriyat Island – Al Hudayriyat Island (12,1 km, ITT)

21/02 – Etappe 3: Al Marjan Island – Jebel Jais (176 km)

22/02 – Etappe 4: Dubai Police Officer’s Club – Dubai Harbour (173 km)

23/02 – Etappe 5: Al Aqah – Umm Al Quwain (182 km)

24/02 – Etappe 6: Louvre Abu Dhabi Museum – Abu Dhabi Breakwater (138 km)

25/02 – Etappe 7: Al Ain – Jebel Hafeet (161 km)