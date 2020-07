Jeannie Longo, Fundación-Orbea, valpartij GP Kranj maandag 27 juli 2020 om 12:20

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag onder meer over Jeannie Longo, Fundación-Orbea en de GP Kranj.

Jeannie Longo is het winnen nog niet verleerd

Jeannie Longo (61) weet nog altijd wat winnen is. In de Chrono du Sichon, een regionale tijdrit in de regio Auvergne-Rhône-Alpes, was de dertienvoudige wereldkampioene gisteren de snelste vrouw. Na 22 kilometer zette ze de klok stil op 39:50 en bleef daarmee de nummer twee, triatlete Céline Bousrez, drie tiende seconde voor.

Bij de mannen won Clément Carisey. De Fransman koerste vorig jaar nog voor Israel Cycling Academy, maar is nu op nationaal niveau actief voor Team Pro Immo Nicolas Roux.

Xabier Mikel Azparren wordt neoprof bij Fundación-Orbea

Fundación-Orbea heeft haar eerste aanwinst voor het volgende seizoen binnen. De ploeg hevelt Xabier Mikel Azparren over vanuit haar opleidingsteam Laboral Kutxa. Voor de 21-jarige renner is dit zijn eerste profcontract. Afgelopen seizoen won hij bij de beloften het Spaans kampioenschap tijdrijden. Vier jaar geleden won hij die titel ook al in de juniorencategorie.

Het Spaanse ProTeam verlengde eerder de contracten van Mikel Bizkarra en Juan José Lobato al met drie seizoenen, terwijl Julian Irizar voor twee jaar bijtekende.

Txikitako ametsa egi bihurtuta. @azparren_99 lehen taldeko txirrindularia izango da datorren urtean. Hau dena ez zen posible izango gure babesleen lagutzarik gabe. Eskerrik asko @LABORALkutxa , @Orbea , @etxeondo_ , #irizar gazteek merezi dituzten aukerak emategatik. pic.twitter.com/23HIEMVo9w — FundaCiclistaEuskadi (@FundaCiclisEusk) July 24, 2020

Valpartij ontsiert eindsprint GP Kranj

De eindsprint van de Sloveense GP Kranj is gisteren ontsierd door een omvangrijke valpartij. Op beelden die zijn gemaakt door een toeschouwer, is te zien hoe Olav Kooij en Filippo Fortin, die uiteindelijk eerste en tweede worden, ongeschonden door de laatste bocht komen. Achter hen gaan echter veel renners onderuit als ze moeten uitwijken voor een verkeerszuil.

VN Kranja je končana. Kar smo napovedali @val202 se je zgodilo. Zmagal je Olav Kooij, Jumbo Visma. pic.twitter.com/HW4NPB9vGQ — Dare Rupar (@DareRupar) July 26, 2020