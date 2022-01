Jean-René Bernaudeau: “We starten in een koers als Roubaix om te winnen”

TotalEnergies heeft grote ambities voor het Vlaamse voorjaar, laat teammanager Jean-René Bernaudeau in een teamvideo weten. Hij gelooft dat zijn renners de kwaliteiten hebben om altijd voor de winst te gaan. “In de Vlaamse klassiekers behoren we tot de beste drie of vier ploegen van de wereld”, stelt de Fransman.

“Met Edvald Boasson Hagen, Niki Terpstra, Daniel Oss, Maciej Bodnar, en kopmannen als Anthony Turgis en Peter Sagan, kunnen we niet aan de start verschijnen zonder de ambitie te hebben om te winnen. Neem bijvoorbeeld Parijs-Roubaix: we gaan daar rijden om te winnen. Dat wil niet zeggen dat dit ook noodzakelijk gebeurt, maar we gaan wel actief zijn”, klinkt het strijdvaardig.

Volgens Bernaudeau zorgt Peter Sagan, die afgelopen winter samen met Oss en Bodnar overkwam van BORA-hansgrohe, bovendien voor nieuw elan binnen de ploeg. “Voorafgaande aan het nieuwe seizoen is er een bepaalde opwinding. De komst van Peter, zijn vriendelijkheid, zijn charisma en de groep om hem heen maken ons erg enthousiast. We voelen dat er iets staat te gebeuren.”

Dat Sagan de afgelopen jaren niet meer zijn oude niveau haalde, is voor Bernaudeau geen reden om zijn enthousiasme te temperen. “We zitten niet in zaken, we zitten in sport. Wielrennen is een sport van intuïtie, en Peter heeft vaak onwaarschijnlijk dingen gedaan”, spreekt hij zijn vertrouwen uit in Sagan, die in voorbereiding op het seizoen wel – opnieuw – besmet raakte met het coronavirus.