Jean-Pierre Heynderickx: “Zelfs vertrek Kelderman bij BORA-hansgrohe wordt opgevangen”

Interview

Jai Hindley en Wilco Kelderman staan na zeven ritten elfde en twaalfde in het klassement van de Vuelta, op iets minder dan twee minuten van Remco Evenepoel, wel binnen de minuut van Roglič en andere favorieten. “Geen man overboord”, klinkt het bij BORA-hansgrohe-ploegleider Jean-Pierre Heynderickx. Tussendoor gaat Sam Bennett vol voor de groene puntentrui.

BORA-hansgrohe heeft het vertrek van Peter Sagan wel heel goed opgevangen. Jai Hindley won eerder dit jaar de Giro d’Italia, Aleksandr Vlasov werd – ondanks een val – vijfde in de Tour de France en ook in de Vuelta loopt het voorlopig op rolletjes met twee ritzeges en de groene puntentrui voor Sam Bennett.

Dan hebben we het nog niet over Emanuel Buchmann, Wilco Kelderman of Sergio Higuita. Die twee laatsten vormen samen met Hindley het klassementstrio waar het Duitse team in deze Vuelta op rekent. Dat ze alledrie op gelijke voet aan deze Ronde van Spanje begonnen zijn, vertelt ploegleider Jean-Pierre Heynderickx ons.

Hoe is de beslissing tot stand gekomen om hier, net als in de Giro, met drie klassementsmannen van start te gaan?

“Voor het seizoen hebben ze allemaal hun voorkeur aangegeven. Bleek dat zowel Wilco als Jay graag de Giro en de Vuelta combineerden. Aleksandr Vlasov mikte op de Tour. Bij Higuita lag de focus ook op deze Vuelta. Daar kon de ploegleiding zich in vinden.”

Drie klassemenstsrenners, zonder dat iemand vooraf een streepje voor heeft. Werkt dat?

“Ik denk dat we dat in de Ronde van Italië bewezen hebben. Daarin zijn we met dezelfde insteek van start gegaan, met Wilco, Jay en Emanuel (Buchmann, red.). In de slotweek bleek Hindley onze sterkste man. De anderen hebben zich voor hem weggecijferd. De drie komen zeer goed overeen.”

Wilco Kelderman verhuist straks naar Jumbo-Visma. Verandert dat iets aan zijn status binnen de ploeg?

“Dat speelt absoluut geen rol. Wilco rijdt tot 31 december met het shirt van BORA-hansgrohe en hij is de voorbije twee jaar altijd zeer loyaal geweest naar ons toe. Ik zou niet weten waarom omgekeerd niet net hetzelfde zou gelden. Uiteraard hadden we hem liever bij ons gehouden, maar transfers horen bij het wielrennen. Daar moet je mee kunnen omgaan.”

De voorbije dagen verloor jullie drietal wel wat tijd…

“Ik denk dat we de schade beperkt hebben. Bekijk de eindklassementen van de laatste grote rondes. In de top tien wordt met minuten gegoocheld. Hindley is misschien iets minder dan in de Giro, maar ook daar groeide hij in de koers. Kelderman en Higuita leunen ook dicht tegen hun beste niveau aan. Er is voorlopig geen man overboord.”

Daarnaast hebben jullie hier ook een Sam Bennett die twee helpers mee kreeg. Hoe is dat te combineren?

“De verdeling zit goed, denk ik. Bennett die Danny van Poppel en Ryan Mullen in steun heeft, onze drie klassementsrenners hebben nog Matteo Fabbro en Jonas Koch in dienst. Onderweg zien we wel of zich opportuniteiten voordoen voor onze klimmers. We zien hier en daar wel mogelijkheden, al kan je vooraf niet alles plannen. Bennett heeft in elk geval al veel druk weggenomen met zijn twee ritzeges.”

Hoe is hij er in geslaagd plots weer boven water te komen?

“Kijk, Sam heeft vorig jaar lang niet gekoerst. Daardoor had hij wat gebrek aan competitieritme. Hij is ook niet gespaard gebleven van blessureleed, al is daar niet altijd veel over gezegd en geschreven. Maar hij is hard blijven werken en de ploeg is in hem blijven geloven. Hij kreeg altijd zijn vaste jongens mee. Dat heeft zich nu al een beetje uitbetaald. Maar eigenlijk is hij nu gewoon weer op zijn normale niveau.”

Hoe belangrijk is Danny van Poppel voor hem?

“Heel belangrijk. Maar dat is ook Ryan Mullen, die voor rust zorgt. Danny ontpopt zich dit jaar als geweldige lead-out en dat is ook waarvoor hij werd aangetrokken. Ik heb begrepen dat dat op vraag van Bennett zelf was. Hij was gecharmeerd door zijn capaciteiten. Noem hem maar de Michael Mørkøv van BORA-hansgrohe.”

Blijft ook de puntentrui een doel de komende twee weken?

“Ja. Dat is wat Sam vooraf zelf heeft aangegeven. En als je meteen twee keer wint, kom je vanzelf in het groen, dat laat je niet zomaar schieten. Daarom hebben we dinsdag overigens Jumbo-Visma geholpen. Zo kon Sam bij de tussensprint extra punten sprokkelen. Tien punten lijkt niet veel, maar je zal in Madrid straks maar zes of zeven punten tekort komen.”

BORA-hansgrohe draait in elk geval een goed seizoen. En bewijst nog eens dat een team dat in een goede flow verkeert, blijft presteren.

“Ik denk dat we mogen zeggen dat we het vertrek van Sagan goed opgevangen hebben. Zeker voor de grote rondes zijn we goed versterkt. Ons voorjaar kon iets beter, richting het rondewerk heeft het management goed ingekocht en hebben we stappen gezet. Zelfs het vertrek van Kelderman kan worden opgevangen. We hebben met Hindley, Vlasov, Higuita en Buchmann volgend jaar nog steeds vier renners die hoog kunnen scoren in dat werk.”