Jayco nieuwe co-sponsor van BikeExchange-ploeg

Team BikeExchange heeft in Jayco een nieuwe co-sponsor gevonden voor volgend seizoen. De Australische WorldTour-ploeg was dicht bij een akkoord met Premier Tech, maar nadat die deal afketste sprong ploegeigenaar Gerry Ryan in dat gat. Dat meldt Cyclingnews.

Jayco is een bedrijf dat gespecialiseerd is in campers, caravans en kampeerartikelen. Ryan is de oprichter van het bedrijf en dus sponsort hij nu met twee bedrijven zijn eigen ploeg. Hij is namelijk ook deels eigenaar van BikeExchange, een verkoopplatform voor fietsen en fietsaccessoires. Eerder was Ryan met wijnhuis Mitchelton ook al sponsor van het WorldTour-team.

BikeExchange-Jayco – zo is de ploeg officieel geregistreerd bij de UCI – begint volgend jaar aan haar elfde seizoen in het profpeloton. De ploeg heette bij haar debuut in 2012 nog Orica GreenEDGE en kreeg later ook nog de namen Orica-Scott en Mitchelton-Scott.

Financiële problemen zijn vaker aan het licht geweest bij het Australische team. Vorig jaar was er nog de mogelijke overname van Manuela Fundación die op het laatste moment van tafel geveegd werd door Ryan.