Gerry Ryan: “Manuela Fundación mocht het sponsorschap hebben, maar niet het eigendom” zaterdag 18 juli 2020 om 13:35

Teameigenaar Gerry Ryan zette een maand geleden een streep door de overname van zijn ploeg Mitchelton-Scott door het Spaanse Manuela Fundación. De Australische zakenman kon zich niet vinden in de voorwaarden van de overeenkomst.

Midden juni werd aangekondigd dat Mitchelton-Scott werd omgedoopt tot Manuela Fundación en in nieuwe zwart-roze tricots ging rijden. De onderhandelingen werden namens de ploeg gevoerd door algemeen manager Shayne Bannan en financieel directeur Alvaro Crespi. Maar toen teammanager Ryan naar het papierwerk keek, realiseerde hij zich dat de Spaanse stichting ook eigenaar zou worden van de ploeg. Enkele dagen later werd bekend dat de deal van de baan was.

“Ik was niet helemaal betrokken bij de overeenkomst en toen ik ernaar ging kijken… was het niet de deal die ik dacht dat het was. Ik besloot, nee, ze mogen het sponsorschap hebben maar niet het eigendom”, zegt Ryan in een interview met The Sydney Morning Herald. Francisco Huertas, voorman van Manuela Fundación, heeft hij nooit fysiek gesproken. “Dat deed Bannan. Ik had geen correspondentie, afgezien van enkele e-mails met de beste man.”

Verkeerd begrepen

Volgens Ryan was het probleem dat dat alles via teleconferentieservice Zoom werd gedaan. “Wat er gebeurde, hij had een team van adviseurs en ik denk dat er in de vertaling veel dingen verkeerd begrepen werden over waar zij naar op zoek waren en waar wij naar zochten. Ik kwam vrij laat bij het gesprek. De deal was in principe rond, maar had mijn zegen nog niet gekregen. Uiteindelijk heb ik de stekker eruit getrokken.”

Begin deze maand werd bekend dat Mitchelton-Scott haar management vernieuwde. Bannan en Crespi, die betrokken waren bij de gesprekken met Manuela Fundación, werden vervangen door Brent Copeland en Darach McQuaid. “Bannan besloot te vertrekken omdat het in elkaar gevallen was. Shayne was erg rechtuit en zei ‘Ik heb het team naar dit niveau gebracht en ik denk dat het waarschijnlijk een verse blik en een nieuwe richting nodig heeft’.”