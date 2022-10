Jayco Herald Sun Tour gaat voor derde jaar op rij niet door

Ook in 2023 zal de Jayco Herald Sun Tour geen doorgang vinden. Nadat de Australische rittenkoers in 2021 en 2022 niet verreden werd vanwege de coronacrisis, zijn het nu “blijvende uitdagingen wat betreft de logistiek, planning, timing en arbeidskrachten” die een nieuwe editie in de weg staan, laat de organisatie weten aan CyclingTips.

De organisatie zegt achter de schermen druk bezig te zijn geweest met de editie van 2023, maar na veel overleg te hebben geconcludeerd dat er “echte gezondheids- en werkveiligheidsgevaren voor de renners en stafleden zijn” en dat zowel de mannen- als de vrouwenwedstrijd daarom niet door kan wat. Wat deze gevaren zijn, wordt niet geëxpliciteerd.

“Dit is geen gemakkelijke beslissing geweest, noch gemakkelijk proces. Als bewaarders van deze historische race zijn we teleurgesteld dat de koers in 2023 niet door zal gaan”, zegt de voorzitter Tom Salom. In 2024 hoopt hij de Jayco Herald Sun Tour weer te kunnen organiseren. “We focussen ons nu op de toekomst en maken plannen om de oudste Australische rittenkoers, met winnaars van Olympische medailles en grote rondes op de erelijst, in 2024 weer op de kalender te krijgen.”

De laatste editie van de Jayco Herald Sun Tour, die van 2020, werd gewonnen door Jai Hindley. Bij de vrouwen pakte Lucy Kennedy haar tweede zege op rij.