Eindwinnaar Hindley: “Ik besef het nog niet echt” zondag 9 februari 2020 om 08:38

Team Sunweb verlaat de Herald Sun Tour met de nodige overwinningen, na een sprintzege van Alberto Dainese en twee overwinningen van Jai Hindley. Die laatste was tevens de beste in het eindklassement. “Dit is echt een belangrijk moment”, zo vertelde Hindley na afloop aan de pers.

De 23-jarige Australiër liet vorig jaar al zijn klasse zien door als tweede te eindigen in de Ronde van Polen, maar de beloftevolle klimmer was nog altijd op zoek naar zijn eerste zege voor Team Sunweb. Afgelopen donderdag slaagde Hindley er eindelijk in om te zegevieren: hij won namelijk de bergetappe naar Falls Creek.

Dit bleek het begin van een uiterst succesvolle week, aangezien hij twee dagen later ook de beste was op Mount Buller en zich vandaag verzekerde van de eindzege. “Dit is echt een opluchting”, aldus Hindley. “Het is nog niet echt ingedaald, maar het is geweldig dat ik nu op de erelijst sta, tussen alle grote namen.”

“Ik moet de jongens echt bedanken voor de steun”, is Hindley lovend over zijn ploeggenoten. “Dit is de grootste zege uit mijn carrière. Ik ben hier zo ontzettend blij mee!”